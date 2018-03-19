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сегодня, 10:02 1

В Благовещенске дорогу залило водой из-за аварии (видео)

В Благовещенске дорогу залило водой из-за аварии (видео)

В социальных сетях появилось видео последствий коммунальной аварии в Благовещенске. Ролик был снят в районе перекрестка улиц Калинина и Рабочей. Как видно на кадрах, проезжую часть залило водой.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» ИА «Амур.инфо» сообщили, что ночью 19 марта в этом районе произошел порыв на водоводе. Воду перекрыли в 04:40. Без холодного и горячего водоснабжения остались три дома, расположенные по адресам: Калинина, 131, 133 и 135.

В настоящее время на месте аварии работают специалисты. Предполагается, что работы завершатся в течение дня.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

Просмотров всего: 1302

#ЖКХ #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    Очередной порыв за этот ОЗП. Так и асфальта не хватит на плановый ремонт летом, когда начнут закатывать заплатки после таких порывов.

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