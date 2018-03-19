В Приамурье задержали пьяного угонщика, когда он заправлял авто на АЗС

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В селе Екатеринославка сотрудники госавтоинспекции нашли и задержали угонщика на АЗС, куда мужчина приехал, чтобы заправить украденное авто. Похититель был пьян.

За помощью в поиске машины в отдел полиции Екатеринославки Октябрьского района обратился ее владелец. Мужчина сообщил, что его иномарку угнали от гостиницы, возле которой он ненадолго оставил машину с ключами в замке зажигания.

Автомобиль вместе с угонщиком полицейские обнаружили на АЗС, куда злоумышленник заехал, чтобы заправить украденную иномарку. Задержанный — мужчина 1980 года рождения — находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в дежурную часть. Угнанный автомобиль возвратили законному владельцу.

В отношении угонщика возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В настоящий момент они соединены в одно производство, проводится расследование, сообщает пресс-служба областного УВД.