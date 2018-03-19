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Хабаровчанина подозревают в хищении 13 килограммов меди в Приамурье

Хабаровчанина подозревают в хищении 13 килограммов меди в Приамурье
Фото: yaplakal.com

39-летнего жителя Хабаровска подозревают в хищении 13 килограммов изделий из меди с территории парка станции Тында. это установили сотрудники Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте.

Как полагают правоохранители, похищенное предприимчивый хабаровчанин сдал в пункт приема металла.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

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#криминал #происшествия #Тында

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Комментарии
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  • ROP_35

    ROP_35
    3 часа назад

    Ну все, 13 лет строгоча дадут.

  • Slider

    Slider
    2 часа назад

    "Хабаровчанин подозревают в хищении 13 килограммов меди в Приамурье"

    Наверно не Хабаровчанин а Хабаровчанина

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    Ну вот наконец-то. Сногсшибательная новость. Да этой меди потащено тоннами и сотнями тонн.

    Нашел на помойке двигатель 15 киловатт - вот тебе и 13 кг меди.

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