Хабаровчанина подозревают в хищении 13 килограммов меди в Приамурье

Фото: yaplakal.com

39-летнего жителя Хабаровска подозревают в хищении 13 килограммов изделий из меди с территории парка станции Тында. это установили сотрудники Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте.

Как полагают правоохранители, похищенное предприимчивый хабаровчанин сдал в пункт приема металла. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Просмотров всего: 552

#криминал #происшествия #Тында

распечатать

Александр Авдеев