Хабаровчанина подозревают в хищении 13 килограммов меди в Приамурье
39-летнего жителя Хабаровска подозревают в хищении 13 килограммов изделий из меди с территории парка станции Тында. это установили сотрудники Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте.
Как полагают правоохранители, похищенное предприимчивый хабаровчанин сдал в пункт приема металла.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
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