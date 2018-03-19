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В Благовещенском районе водитель расплющил автомобиль о дерево (видео)

В Благовещенском районе водитель расплющил автомобиль о дерево (видео)
Фото: instagram.com

Поздно вечером 18 марта в селе Усть-Ивановка произошло серьезное ДТП. Автомобиль «Жигули» врезался в дерево. Удар был такой силы, что транспорт сильно покорежило.

ДТП произошло в 22:55 по местному времени. Всю силу удара на себя приняла правая пассажирская сторона автомобиля. Водитель находился в машине один. Он уцелел, с травмами его доставили в лечебное учреждение, сообщили в областной госавтоинспекции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и подробности произошедшего.

Видео: blag_dtp

Просмотров всего: 1536

#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • lena.ems

    lena.ems
    2 часа назад

    Усть-Ивановка- это не Ивановский,а Благовещенский район

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