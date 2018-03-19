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Жириновский обиделся и назвал кандидатов в президенты «моськами»

Жириновский обиделся и назвал кандидатов в президенты «моськами»
Фото: newdaynews.ru

Владимир Жириновский, баллотировавшийся на выборах президента РФ, крайне недоволен результатами прошедших выборов. Он считает, что кандидатам предоставили неравные условия. Лидер ЛДПР после подсчета 95% протоколов закрепился на третьем месте, это 5,77 % проголосовавших.

«Нет, недоволен (результатами выборов – Прим. ред.). (...) Условия абсолютно неравные, дебатов не было, скандалы все искусственные, спровоцированные специально, чтобы привлечь внимание», – объяснил свою точку зрения Жириновский журналистам на онлайн-марафоне «Ночь выборов–2018». По его словам, «демократии (в РФ – Прим. ред.) нет, конкуренции нету, один кремлевский кандидат, а остальные все "моськи"».

«Реально должно быть меньше процентов за Путина. Я так думаю, реальный европейский процент не выше сорока», – сказал он.

Лидер ЛДПР обвинил Центризбирком в том, что он в ходе избирательной компании работал «на действующую власть».

«Такие результаты никого не радуют. Чему радоваться, если итоги объявили за год? Можно точно так же сказать, что кандидат от власти победит и в 2024 году с результатом 60-70 %. Демократии нет, свободных выборов нет как при царе, как при коммунистах – страна у нас такая», – цитирует Владимира Жириновского «Интерфакс».

Владимир Жириновский участвовал в президентских выборах шестой раз. Ни разу лидеру ЛДПР еще не удавалось подняться выше третьего места в этой гонке.

На выборах президента, которые прошли в России 18 марта, по предварительным подсчетам, уверенно лидирует кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин. По результатам обработки 95 % протоколов участковых комиссий, стало ясно, что 76,56 % голосов избирателей отдали за него голоса, сообщил ЦИК РФ. На втором месте Павел Грудинин (11,92). Владимир Жириновский – на третьем.

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#выборы #российская власть

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    8 минут назад

    Прозрел что-ли? Интересно, в этот раз тоже одним из первых побежит Путина поздравлять?

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