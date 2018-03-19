Благовещенцы одержали победу в баскетбольной лиге «КЭС-БАСКЕТ» ДФО

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Во Владивостоке завершились финальные игры чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Дальневосточного федерального округа. Победу среди юношей одержала команда из Благовещенска «Восточный ураган», а среди девушек первым стал коллектив из Уссурийска «Рысь».

Чемпионат среди школьников проходил в одиннадцатый раз. Дальневосточный финал собрал 16 сильнейших команд региона. В первые три дня состоялся групповой этап. Лучшими среди юношей в своих группах оказались Black Sharks из Арсеньева и «Восточный ураган» из Благовещенска. Среди девушек ни одной встречи не проиграли команды «Рысь» из Уссурийска и «Сахалиночка-22» из Южно-Сахалинска. Эти коллективы и сразились за золотые медали в мужском и женском финалах.

В финале среди девушек в первой четверти команды продемонстрировали равную борьбу. Небольшое преимущество было у «Рыси». Во втором игровом отрезке уссурийцам удалось создать преимущество в 18 очков, которое они сохранили вплоть до окончания встречи. Итоговый счет матча – 60:41 в пользу приморской команды.

У юношей первые результативные броски были на счету приморской команды. Команда Амурской области сумела сначала сравнять счет, а после выйти вперед за счет точных трехочковых бросков.

Преимущество команды из Благовещенска достигало 8 баллов, но перед перерывом хозяевам площадки удалось сократить его до минимального – 20:22. В последующих игровых отрезках «Восточному урагану» удалось восстановить утраченное преимущество. Матч завершился победой команды из Амурской области – 87:57, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

«Восточный Ураган» завоевал право выступить в финале школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», который пройдет в Нижнем Новгороде с 16 по 22 апреля.