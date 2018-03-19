Жительница Барнаула продала авто и купила каракета: обзор прессы

Фото: vashikoshki.ru

Какими будут последствия глобального потепления; сколько стоит самая дорогая шоколадная конфета; на чем заработал португалец 44 тысячи евро. О чем пишет пресса, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Для начала я прочел в «Собеседнике» о том, как некий румын, уехавший четверть века назад на заработки в Турцию, пропал из виду своей семьи. Поначалу писал письма, звонил, слал переводы, а потом как в воду канул. Может быть, нашел себе другую жену, турчанку – знаете, как это бывает: любовь нечаянно нагрянет…

Ну так вот. Оставшаяся дома половина попечалилась, попечалилась, а потом обратилась к властям с просьбой о выдаче свидетельства о смерти мужа. И ее просьба была удовлетворена. А мужик возьми, да и вернись. Новая любовь, поди, не сложилась. А может еще какие причины были. И вот приехал он, а его никто всерьез не воспринимает. Сами понимаете, коль покойник, то уж покойник. Он, конечно, начал судиться, но суд оказался непреклонен: умер, так умер. Вот и ходит теперь, мертвый, а живой. Точнее, живой, а мертвый. Ну как-то так… Правда, забавно?

Очень интересно

Вот еще одна смешная история – я нашел ее в дайджесте «Удивительный мир». В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа банкомат неожиданно расщедрился и выдал 300 000 рублей 15-летнему подростку. Был бы паренек постарше, он бы сообразил, как распорядиться деньгами, а этому-то – всего ничего: 15 годков, несмышлёныш еще. Подержав в руках невиданную до тех пор сумму, парень пошел в полицию и отдал все деньги до копеечки. В полиции пареньку сказали: «Спасибо».

Напишут же такое

В «Мире новостей» была опубликована очередная страшилка. Здесь рассказывается о вероятных последствиях глобального потепления и неутешительных прогнозах в связи с оным. Вы, конечно, уже не раз обо всем этом читали и слышали, но в названной статье уже больше конкретики. По словам экспертов, кров над головой потеряют 5 миллионов 650 жителей планеты. И произойдет это не в каком-то размытом будущем, а уже буквально через пару десятков лет. Среднегодовые температуры на Земле увеличатся на 1,5-2 градуса Цельсия и без домов останутся люди, которые проживают на берегах Балтийского моря и восточного побережья США.

На первый взгляд забавного в этом сообщении маловато, но если вглядеться повнимательнее, то наша страна тут не указана.

Не пропусти

О кондитерских изысках поведал журнал «Гастрономъ». Раньше это издание было постоянным обитателем наших газетных развалов, а сейчас я даже удивился, увидев его среди массы скучных сканвордов. Здесь пишут про самую дорогую в мире шоколадку, продемонстрированную на ярмарке в Португалии. Она покрыта съедобным золотом, а начинка изготовлена из шафрановых нитей, белых трюфелей, ванили с Мадагаскара и сусального золота. Изготовил эту шоколадку, ценой в 7 728 евро шоколатье Даниэль Гомес. Чтобы изделие не уперли во время торжеств, его охраняли специально нанятые охранники. А кто его потом съел – не говорится. Может, тот самый Гомес.

Полный абзац

В «Панораме» я прочел о немце, который заработал на сдаче бутылок 44 тысячи евро. В автомате по платному приему мусора, который стоял в его магазине, он незаметно поставил магнитный датчик и установил деревянный тоннель-уловитель, который не позволял устройству измельчать пластиковые бутылки. И начал совать в устройство одну и ту же бутылку. И за каждый раз получал 24 цента.

Компания, которая устанавливала и обслуживала этот аппарат, не замечала никакого обмана и исправно платила мошеннику деньги. И все бы ничего, да как-то за пивом он проговорился кому-то из соседей. Ну и всё. Не долго музыка играла, как говорится, не долго фраер танцевал.

На посошок

Ну и напоследок «Комсомольская правда», где я прочел о том, как некая жительница Барнаула (а вот интересно, как можно назвать жительницу этого достойного города – барнаулка или барнаулиха? Но это я так, между прочим). Так вот некая дама на кошачьей выставке в Красноярске увидела кошку – помесь сибирской породы и дикого каракала – и настолько влюбилась в нее, что продала автомобиль и приобрела животное. Каракет (так называется эта редчайшая порода, их в мире всего 25 особей) потянул на миллион рублей.