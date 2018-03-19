Часть улицы в Благовещенске перекрыли из-за подозрительного предмета

Утром 19 марта в Благовещенске полицейские оцепили часть территории. Причиной стало обнаружение бдительными гражданами подозрительного пакета.

По словам очевидцев, была оцеплен участок улицы Шевченко от Горького до Красноармейской. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в благовещенской полиции, граждане сообщили о подозрительном пакете, который находился на улице в этом районе. Полицейские, выехавшие на место, проверили пакет. Никаких опасных предметов внутри найдено не было.