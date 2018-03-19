Наиболее активно в ДФО голосовали избиратели трех регионов

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Лидерами ДФО на выборах президента России стали Чукотка, Камчатка и Сахалин. В этих регионах явка избирателей значительно превысила итоги президентской кампании 2012 года. В аутсайдерах оказались Якутия и Приморье — эти регионы ухудшили результат 2012 года.

18 марта на Чукотке на 18:00 явка составила 76,4 %, это на 0,34 % больше, чем в 2012 году, передаёт ИА REGNUM.

На Камчатке к 18:00 на участки пришли 63,86 % избирателей, что на 6,82 % выше, чем в 2012 году.

На Сахалине явка на 18:00 составила 56,61, что на 5,09 % улучшило результат 2012 года.

В Якутии явка оказалась ниже, чем в 2012 году, на 1,26 % — 64,80% сегодня против 66,06% в прошлую кампанию.

В Амурской области явка составила 56,83 %. В сравнении с аналогичной избирательной кампанией 2012 года прирост составил чуть более 2 %

На 1,53 % ухудшило результаты Приморье — на участки для голосования к 18:00 пришли 55,4 % избирателей, тогда как в 2012 году их было 56,97%.

При этом, как отмечают Ведомости, на Дальнем Востоке Владимир Путин получил наименьшую поддержку. Примечательно, что в этих регионах был наиболее высокий уровень поддержки Грудинина.

Большинство регионов ДФО продемонстрировали высокую явку на выборах президента РФ.