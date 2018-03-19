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сегодня, 07:44 10

Путин: партнерство с Китаем продолжится и расширится

Путин: партнерство с Китаем продолжится и расширится
Фото: ria.ru

Китай — это стратегический партнер России. Москва дорожит этим партнерством и будет его наращивать, заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя председателя Си Цзиньпиня с переизбранием на новый срок, сообщает РИА Новости.

«Китай — наш стратегический партнер. Уровень отношений между Россией и Китаем беспрецедентно высокий. Мы этим очень дорожим. Мы поздравляем председателя Си Цзиньпина с его переизбранием на новый срок в качестве председателя КНР и выражаем уверенность, что под его руководством Китай с нашей стороны, России, безусловно, будем делать все для того, чтобы наращивать российско-китайское взаимодействие», — заявил накануне Путин журналистам, отвечая на вопрос о перспективах двусторонних отношений с Китаем.

«Председатель Си Цзиньпин ставит перед собой и перед страной масштабные задачи развития Китая. Мы желаем удачи китайскому руководству и китайскому народу в решении этих задач», — добавил российский лидер.

По словам Путина, Китай реализует ряд крупных проектов таких, как Шелковый путь, в рамках страны могут строить сотрудничество.

«Я сейчас не буду говорить о конкретных направлениях нашего сотрудничества, но, мы считаем, что это вполне сопоставимо с нашими проектами по строительству Евразийского экономического союза, по строительству Евразийского партнерства в широком смысле этого слова. Наши интересы здесь совпадают. У нас очень много конкретной совместной работы», — отметил он.

Ранее, в субботу утром, депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР еще на один пятилетний срок.

Просмотров всего: 458

#Китай #российская власть

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Комментарии
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  • Okean555

    Okean555
    1 час назад

    леса хватит

  • White Wolf

    White Wolf
    1 час назад

    Продолжат ресурсами природными снабжать . на свою голову впоследствии!

  • ay

    ay
    57 минут назад

    Правда? И что, Росавиация опять начнёт отпускать лётный состав на заработки в Китай? Или прикрываясь законом о персональных данных будет также молчать на все запросы китайцев?

  • Альтер

    Альтер
    55 минут назад

    Главное, чтобы Китай нас также считал ПАРНЕРОМ

    Хотя у них выхода нет-при новом госсекретаре-они враг номер ОДИН

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    48 минут назад

    Альтер

    Главное, чтобы Китай нас также считал ПАРНЕРОМ

    Хотя у них выхода нет-при новом госсекретаре-они враг номер ОДИН



    фишка тут в том что китайцы это не христиане

    им правительство пальцем щелкнет - они нас всех перережут

    разные мы слишком

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    46 минут назад

    White Wolf

    Продолжат ресурсами природными снабжать . на свою голову впоследствии!



    не только ресурсами

    сейчас уже и спецами

    а они нам кое-какие технологии дают

    позорище конечно

  • Циник

    Циник
    28 минут назад

    Мартин Остин

    White Wolf

    Продолжат ресурсами природными снабжать . на свою голову впоследствии!



    не только ресурсами

    сейчас уже и спецами

    а они нам кое-какие технологии дают

    позорище конечно



    антиресно, кто порох и бумагу придумал...

  • Gelo

    Gelo
    17 минут назад

    Корейцы говорят,что бумагу они придумали... Мол,их предки раньше проживали на территории современного Китая... А потом мигрировали.

  • Gelo

    Gelo
    15 минут назад

    Вот только Си Цзиньпиня не на новый срок выбрали,а на постоянку...

  • ay

    ay
    12 минут назад

    Вопчем, Пу признался что из друзей у нас остался только Китай. Так что тому не грех воспользоваться этим и повыкручивать ручки, под соусом лучшего партнёра, конеш.

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