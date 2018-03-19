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сегодня, 07:00 14

За Владимира Путина проголосовало рекордное количество избирателей

За Владимира Путина проголосовало рекордное количество избирателей
Фото: krugozormagazine.com

Центризбирком обнародовал данные о предварительных итогах выборов президента РФ. Лидирует действующий президент России Владимир Путин. На 1:00 московского времени он набрал более 76 % голосов по итогам обработки 78 % протоколов. Соответствующие данные предоставлены ЦИК.

Согласно обработке 78 % протоколов, Путин набирает 76,14 % голосов. По данным экзит-полов, которые проводил ВЦИОМ, это максимальный процент за все время участия Путина в выборах.

Второе место у Павла Грудинина с 12,34 %, замыкает тройку Владимир Жириновский — 5,99 %.

Далее идёт Ксения Собчак, в активе которой 1,52 % голосов, Григорий Явлинский получает 0,92%, у Бориса Титова 0,70% голосов, за Максима Сурайкина проголосовали 0,68%, Сергей Бабурин набирает 0,67%. Об этом сообщает RT.

Как сообщало Амур.инфо, явка амурчан на участки 18 марта составила 62 процента. Весь день в Приамурье она превышала показатели 2012 года.

Избиратели Амурской области, согласно озвученным предварительным итогам, отдали предпочтение кандидату-самовыдвиженцу Владимиру Путину – за него проголосовали свыше 67 процентов избирателей. На втором месте Павел Грудинин от КПРФ, у него 18 процентов голосов. На третьем месте Владимир Жириновский от ЛДПР – свыше 9 процентов голосов. На четвертом месте оказалась Ксения Собчак («Гражданская инициатива), у нее 1 процент голосов амурчан.

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#выборы #российская власть

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    колбаса подешевеет

  • Премио

    Премио
    2 часа назад

    Пол страны НЕ Голосовало вовсе и уж тем более за этого Чмыря а у всех явка 100% почти )))) Ну не клоуны ли а?))))))))) Самим не смешно? На выборы они ходили типа выбирали кого то ))))) Там без вас все решили и при чем еше в прошлом году )))) а вы холопы можете голосовать только в Одноклассниках за фото котенка которому нужно помочь вискосом))))))))))))

  • Бред-28

    Бред-28
    1 час назад

    Да. Я ваССАЛ на такие выборы......

  • ay

    ay
    1 час назад

    Уверен, что даже не прослезится. Этот в тот раз разчувствовался. А сейчас знает, что народу только он и нужен.

  • Яровеныч

    Яровеныч
    1 час назад

    А сколько из 76% добровольно проголосовали?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Яровеныч

    А сколько из 76% добровольно проголосовали?



    Есть инфа, что кого-то под автоматом заставляли голосить?



  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    Теперь одна надежда, что Господь его приберет быстрее, чем путин уничтожит большую часть граждан

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    Или найдется новый Владимир Ильич...

  • Okean555

    Okean555
    1 час назад

    6 лет поменяет на 10 )

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...а я думал что форумский сумашедший уже повесился...

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    41 минута назад

    Ну с такой поддержкой можно для народа повышать пенсионный возраст, увеличивать налоги, отключать интернет и дальше крепить население, а для себя любимых покупать новые виноградники, яхты, строить дворцы и ни в чем себе не отказывать. Если большенство населения поддерживает такой путь развития страны, то флаг царю в руки.

  • Туж2

    Туж2
    36 минут назад

    Интриги не получилось... Победные реляции и фсё такое.

    Иркутская область проголосовала ногами.

    Не так как хотелось бы.

    З.Ы. Ну лиха беда начало..

  • butterfly effect

    butterfly effect
    15 минут назад

    Не он, так другой едросс будет у власти, других не допустят

  • Kstati

    Kstati
    6 минут назад

    Фууу, противно читать как сидящие тут ДЯТЬКИ, пыхтят от возмущения. Живется плохо? денег мало или еще чего там, да ты встать и иди в президенты, и сделай жизнь своего народа лучше. Или оторви свою Ж и иди зарабатывать, не получается на этой работе - ищи другую, а не ной. Мужик он для этого и создан, чтоб не трепаться, а дела делать. У нас вообще в стране менталитет - это ныть и жаловаться. Бля, вы, нытики, сделайте из нашей России идеальную страну! Территория огромная, это сложно будет, будь то Грудинин, путин и любой другой. Бесят тут сидящие "мужики". Лично я голосовала за Путина. Грудинина я знаю 3 месяца с экрана телека, и что мне ему страну доверять? И народу было много на голосовании. И я не БОТ.))

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