За Владимира Путина проголосовало рекордное количество избирателей

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Центризбирком обнародовал данные о предварительных итогах выборов президента РФ. Лидирует действующий президент России Владимир Путин. На 1:00 московского времени он набрал более 76 % голосов по итогам обработки 78 % протоколов. Соответствующие данные предоставлены ЦИК.

Согласно обработке 78 % протоколов, Путин набирает 76,14 % голосов. По данным экзит-полов, которые проводил ВЦИОМ, это максимальный процент за все время участия Путина в выборах.

Второе место у Павла Грудинина с 12,34 %, замыкает тройку Владимир Жириновский — 5,99 %.

Далее идёт Ксения Собчак, в активе которой 1,52 % голосов, Григорий Явлинский получает 0,92%, у Бориса Титова 0,70% голосов, за Максима Сурайкина проголосовали 0,68%, Сергей Бабурин набирает 0,67%. Об этом сообщает RT.

Как сообщало Амур.инфо, явка амурчан на участки 18 марта составила 62 процента. Весь день в Приамурье она превышала показатели 2012 года.

Избиратели Амурской области, согласно озвученным предварительным итогам, отдали предпочтение кандидату-самовыдвиженцу Владимиру Путину – за него проголосовали свыше 67 процентов избирателей. На втором месте Павел Грудинин от КПРФ, у него 18 процентов голосов. На третьем месте Владимир Жириновский от ЛДПР – свыше 9 процентов голосов. На четвертом месте оказалась Ксения Собчак («Гражданская инициатива), у нее 1 процент голосов амурчан.