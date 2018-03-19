Почти 70 процентов амурских избирателей отдали свой голос за Путина

Стали известны предварительные итоги голосования на выборах президента 2018 года в Амурской области. По данным избиркома, к трем часам ночи 19 марта в регионе обработано почти 99 процентов бюллетеней. Большинство амурчан отдали голоса за действующего президента страны Владимира Путина.

В Амурской области в 20 часов закрылись все 772 избирательных участка, после этого начался подсчет голосов. Как отметили в избиркоме, явка весь день в Приамурье превышала показатели 2012 года. В целом она составила 62 процента.

Избиратели Амурской области, согласно озвученным предварительным итогам, отдали предпочтение кандидату-самовыдвиженцу Владимиру Путину – за него проголосовали выше 67 процентов избирателей. На втором месте Павел Грудинин от КПРФ, у него 18 процентов голосов. На третьем месте Владимир Жириновский от ЛДПР – свыше 9 процентов голосов. На четвертом месте оказалась Ксения Собчак («Гражданская инициатива), у нее 1 процент голосов амурчан. Остальные кандидаты не набрали меньше одного процента.

«Нам не повезло с погодой, были отключения электроэнергии. Но тренировки и подготовка ведомств позволили в бесперебойном режиме работать всем избирательным участкам. Все прошло в рабочем режиме, было порядка семи жалоб в избирком, но ничего серьезного, что повлияло бы на результаты выборов, не было. В Благовещенске на 14 часов были два вызова, поступившие в ситуационный центр, но они были ложные», – отметил председатель амурского избиркома Николай Неведомский.

«Можно резюмировать, что в Приамурье выборы прошли честно, избирательная кампания велась достойно. Что касается погодных условий, нашим коммунальщикам и энергетикам пришлось устранять последствия ветра и снегопада, но они справились. Явка больше чем в прошлые выборы, это говорит о том, что амурчане использовали свою гражданскую позицию максимально, несмотря на непогоду. Выборы показали, что амурчане готовы выбирать президента и участвовать в общественной жизни. Они сделали выбор за стабильность страны и за человека, который имеет возможность принимать решения и вести нашу страну вперед, это сильный лидер», – сказал губернатор Амурской области Александр Козлов.

В целом было отмечено, что выборы в Приамурье прошли чисто и без нарушений. За их ходом следили почти 800 наблюдателей на территории всего региона.

Общая картина голосования по стране показывает, что большинство россиян отдали предпочтение Владимиру Путину. К этому времени обработано почти 40 процентов голосов избирателей. За Владимира Владимировича проголосовало больше 74 процентов россиян, участвовавших в выборах. За Павла Грудинина – больше 14 процентов избирателей, за Владимира Жириновского – больше 6 процентов, за Ксению Собчак – почти 1,5 процента. У Григория Явлинского 0,8 процента голосов, у Максима Сурайкина, Сергея Бабурина и Бориса Титова – по 0,63 процента. Яка по стране, по данным на 20 часов московского времени, составила 60 процентов.