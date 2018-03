Благовещенцы услышали хиты группы Мetallica (фото)

Вечером 18 марта в Grand Arena Ostrova Благовещенска выступило трибьют-шоу «Metallica с симфоническим оркестром». Лучшие композиции Мetallica исполнил коллектив Garage Dayz, в составе которого участники групп «Земляне», «Крематорий» и других.

Зал был почти полон. Собравшиеся услышали такие хиты, как Until It Sleeps, Fuel, Mama Said, One, The Unforgiven и другие. Продлилось действо два с половиной часа.

Выступление было разделено на две части: акустическую и «тяжелую».

Кстати, несмотря на то что все участники трибьюта русскоязычные, с публикой на концерте они общались исключительно на английском языке.

Вместе с гастрольным коллективом выступали амурчане – скрипичная группа эстрадно-джазового оркестра Amur Jazz Band и клавишник Владимир Шулепин.

«Неожиданно, интересно, даже немного страшно, но в целом приятно», – поделился впечатлениями Владимир Шулепин. По его словам, для такого выступления пришлось морально подготовиться.

Подробнее о концерте читайте в рубрике «Культпросвет».