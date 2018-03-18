Голосование по выборам президента в Амурской области завершилось

18 марта россияне выбирали президента страны. В Приамурье избирательные участки открылись в 08:00 и закрылись в 20:00. Голосование по выборам президента в области завершилось. Сейчас идет подсчет голосов.

Предварительные данные по итогам голосования станут известны в ночь с 18 на 19 марта в 3:00.

Как сообщало Амур.инфо, сегодня в области работали 772 избирательных участка, 27 из них открылись в 7 часов утра, еще 6 – в 6 утра. Это сделали для тех, чей рабочий день начинается раньше обычного В целом заполнить бюллетени должны были 625 тысяч амурчан.

В труднодоступных и отдаленных местностях восьми районов Приамурья досрочно проголосовали 3 620 человек.

К 12 часам дня явка избирателей области составила 29,53 %. Лидировал в голосовании Шимановский район – 52,86 %. Наименьшая явка к полудню отмечалась в Тынде (22 %) и в Благовещенске (23 %). Среди городов по явке избирателей лидировал Белогорск. На 12:00 здесь зафиксировали 35,6 процента избирателей.

Из-за штормового ветра произошли отключения электроснабжения в Магдагачинском районе, Свободном, в Благовещенском районе в селе Гродеково, в Мазановском районе в селе Мазаново, в Шимановском районе в селе Малиновка, в Свободненском районе в селе Рогачевка, Белогорске, в Белогорском районе в селе Никольское, в Сковородинском районе, городе Зея. В Селемджинском районе шел сильный снег, метель.

Всего было зафиксировано 47 случаев отключения электроэнергии в 13 муниципальных образованиях. Без света остались 32 участка.

Но на всех участках области подключили резервные источники энергоснабжения, поэтому отключения не повлияли на работу избирательных комиссий. Выборы шли в штатном режиме. На 15:00 своим правом выбирать президента воспользовались 48 % избирателей.

К 18:00 проголосовали за президента 359 625 амурчан. Явка составила 56,83 %. Как отметили в избиркоме области, лидером среди территорий Приамурья по явке остался Шимановский район – 79,28 %. В числе аутсайдеров с результатом 49,37 % – Прогресс.

В следственный изолятор Благовещенска привезли около 600 бюллетеней. По плану в СИЗО должны были воспользоваться своим избирательным правом около 550 человек.

В ходе выборов амурчане сообщали о нарушениях. Информацию проверяли специалисты, но ни одно сообщение, по предварительным данным, не подтвердилось, сказал журналистам председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский.

Круглосуточное дежурство на всех избирательных участках региона несли около двух тысяч сотрудников полиции, представители Росгвардии и народных дружин, работники частных охранных организаций.