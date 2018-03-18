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ЦЭВ порадовал благовещенцев в день выборов концертом и ярмаркой (фото)

ЦЭВ порадовал благовещенцев в день выборов концертом и ярмаркой (фото)

Центр эстетического воспитания детей имени Белоглазова в Благовещенске приготовил к выборам президента РФ большую культурную программу. В стенах заведения состоялись концерт с участием коллективов ЦЭВа и ярмарка.

Много людей посетили расположенный в ЦЭВе избирательный участок благодаря этим культурным мероприятиям. Пришли как семьи с маленькими детьми и молодежь, так и представители старшего поколения.

«Избиратели начали приходить еще до 8 утра. Уже без 10 восемь стояло несколько человек. И ближе к 9 часам у нас был полный зал избирателей. Родители детей, которые выступают, и работники ЦЭВа – все пришли к нам на участок голосовать, и поэтому очень много народу было. Предположительно, явка на нашем участке будет высокой», – рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 321 Алина Черных.

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#выборы #культура

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