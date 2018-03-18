Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:01 12

К 18 часам больше половины избирателей Приамурья проголосовали на выборах

К 18 часам больше половины избирателей Приамурья проголосовали на выборах

В Амурской области к 18:00 проголосовали за президента 359 625 избирателей. Явка составила 56,83 %. В сравнении с аналогичной избирательной кампанией 2012 года прирост составил чуть более 2 % – тогда к этому времени проголосовало 54,73 процента.

Как отметили в избиркоме области, лидером среди территорий Приамурья по явке стал Шимановский район, там проголосовало 79,28 % избирателей. В числе аутсайдеров с результатом 49,37 % – Прогресс. В 2012 году в лидерах был также Шимановский район с показателем по явке 75 процентов, хуже всего дела с явкой тогда обстояли в Райчихинске – 48 %.

На этой выборной кампании ожидалось около 3 тысяч человек, голосующих впервые. Всем им сегодня вручают обложки на паспорт, изготовленные специально к выборам, рассказал Валерий Песенков, член областного избиркома с правом решающего голоса.

Просмотров всего: 893

#выборы

распечатать

Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Работник ЖКХ

    Работник ЖКХ
    1 час назад

    А на каком участке выдавались обложки на паспорт? Мы с дочерью голосовали в спорткомплексе Юность. Она тоже голосовала впервые, но обложки нам не выдавали...

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    57 минут назад

    да ладно , меня во-обще не пустили))))

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    49 минут назад

    Хаурас Идуhе

    да ладно , меня во-обще не пустили))))



    да ты наверное напился и требовал интима от представительниц избиркома

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    48 минут назад

    56,

    вот по-любому щас новость будет, что с 18 до 20 проголосовало еще процентов 30

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    47 минут назад

    Мартин Остин

    Хаурас Идуhе

    да ладно , меня во-обще не пустили))))



    да ты наверное напился и требовал интима от представительниц избиркома



    я ничего не требовал, они сами не захотели его дать!

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    36 минут назад

    Хаурас Идуhе

    Мартин Остин

    Хаурас Идуhе

    да ладно , меня во-обще не пустили))))



    да ты наверное напился и требовал интима от представительниц избиркома



    я ничего не требовал, они сами не захотели его дать!



    ты просто слишком буквально понял слово :

    голосовать

    там надо было в урну совать свой голос, а не голого (лысого) в совалку

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    36 минут назад

    так бывает

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    35 минут назад



    У женщины слева в синей одежде ничего так размерчик...

  • postal

    postal
    28 минут назад

    Мартин Остин56,

    вот по-любому щас новость будет, что с 18 до 20 проголосовало еще процентов 30


    А че не плюс 89?

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    22 минуты назад

    а они всех избиркомовцев отправили на обучение арифметике

    чтоб у них 146 процент в сумме не получался

  • postal

    postal
    21 минута назад

    Будем посмотреть

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 1

Голосование по выборам президента в Амурской области завершилось
Культура 1

ЦЭВ порадовал благовещенцев в день выборов концертом и ярмаркой (фото)
Происшествия 4

В день выборов на 32 избирательных участках Приамурья не было электричества из-за непогоды
Общество 1

В Благовещенске проголосовали заключенные