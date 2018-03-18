К 18 часам больше половины избирателей Приамурья проголосовали на выборах

В Амурской области к 18:00 проголосовали за президента 359 625 избирателей. Явка составила 56,83 %. В сравнении с аналогичной избирательной кампанией 2012 года прирост составил чуть более 2 % – тогда к этому времени проголосовало 54,73 процента.

Как отметили в избиркоме области, лидером среди территорий Приамурья по явке стал Шимановский район, там проголосовало 79,28 % избирателей. В числе аутсайдеров с результатом 49,37 % – Прогресс. В 2012 году в лидерах был также Шимановский район с показателем по явке 75 процентов, хуже всего дела с явкой тогда обстояли в Райчихинске – 48 %.

На этой выборной кампании ожидалось около 3 тысяч человек, голосующих впервые. Всем им сегодня вручают обложки на паспорт, изготовленные специально к выборам, рассказал Валерий Песенков, член областного избиркома с правом решающего голоса.