Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:23 4

В день выборов на 32 избирательных участках Приамурья не было электричества из-за непогоды

В день выборов на 32 избирательных участках Приамурья не было электричества из-за непогоды

В Приамурье 18 марта было зафиксировано 47 случаев отключения электроэнергии в 13 муниципальных образованиях. Без света остались 32 участка. В большинстве из них электроснабжение уже восстановлено, но в некоторых пока работают генераторы.

Отключение коснулось Благовещенска (район Астрахановки), Благовещенского района (Натальино), Белогорского района (Никольское, Круглое и Светиловка, Павловка и Киселеозерка), Бурейского района (Николаевка и Алексеевка), Магдагачинкого района (Магдагачи), Мазановского района (Мазаново и Бичура), Михайловского района (Винниково), Октябрьского района (Восточный), Прогресса, Ромненского района (Ромны), Свободненского района (Рогачевка, Семеновка, Сукромли, Серебрянка), Селемджинского района (Вевральское), Сковородинского района (Сковородино), Шимановского района (Ммалиновка и Чагоян).

«В преддверии сегодняшнего дня пришло уведомление от амурского ЦГМС о том, что 18 марта объявлено штормовое предупреждение, соответствующая информация была доведена до муниципальных образований. Решением КЧС области все службы были переведены в режим повышенной готовности. В итоге прогноз погоды оправдался. По всей территории Приамурья наблюдается штормовой ветер с порывами до 24 метров в секунду, местами выпал снег», – сказал начальник амурского управления МЧС Матвей Гибадулин.

В связи ухудшением погодных условий наблюдаются массовые нарушения электроснабжения. По прогнозам, ветер не утихнет и завтра. Сейчас на дежурстве находится 1 552 человека и 654 единицы техники.

«На прошлых выборах таких погодных условий не было, поэтому подобных проблем не случилось. Но хочу отметить, что все службы были готовы к такому сценарию. Варианты отключения электроэнергии прорабатывались. В связи с этим нарушений на выборах никаких не было», - добавил Матвей Гибадулин.

Просмотров всего: 1198

#выборы #ЖКХ #погода #природа #происшествия #энергетика

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    самое время проверить работоспособность дизель генераторов по районам и городам.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    58 минут назад



    На прошлых выборах таких погодных условий не было,



    так и явки такой рекордной не было

    может это связано как-то?

  • MAZAI

    MAZAI
    42 минуты назад

    С магнитными бурями

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 1

Голосование по выборам президента в Амурской области завершилось
Культура 1

ЦЭВ порадовал благовещенцев в день выборов концертом и ярмаркой (фото)
Общество 12

К 18 часам больше половины избирателей Приамурья проголосовали на выборах

Общество 1

В Благовещенске проголосовали заключенные