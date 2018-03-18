В день выборов на 32 избирательных участках Приамурья не было электричества из-за непогоды

В Приамурье 18 марта было зафиксировано 47 случаев отключения электроэнергии в 13 муниципальных образованиях. Без света остались 32 участка. В большинстве из них электроснабжение уже восстановлено, но в некоторых пока работают генераторы.

Отключение коснулось Благовещенска (район Астрахановки), Благовещенского района (Натальино), Белогорского района (Никольское, Круглое и Светиловка, Павловка и Киселеозерка), Бурейского района (Николаевка и Алексеевка), Магдагачинкого района (Магдагачи), Мазановского района (Мазаново и Бичура), Михайловского района (Винниково), Октябрьского района (Восточный), Прогресса, Ромненского района (Ромны), Свободненского района (Рогачевка, Семеновка, Сукромли, Серебрянка), Селемджинского района (Вевральское), Сковородинского района (Сковородино), Шимановского района (Ммалиновка и Чагоян).

«В преддверии сегодняшнего дня пришло уведомление от амурского ЦГМС о том, что 18 марта объявлено штормовое предупреждение, соответствующая информация была доведена до муниципальных образований. Решением КЧС области все службы были переведены в режим повышенной готовности. В итоге прогноз погоды оправдался. По всей территории Приамурья наблюдается штормовой ветер с порывами до 24 метров в секунду, местами выпал снег», – сказал начальник амурского управления МЧС Матвей Гибадулин.

В связи ухудшением погодных условий наблюдаются массовые нарушения электроснабжения. По прогнозам, ветер не утихнет и завтра. Сейчас на дежурстве находится 1 552 человека и 654 единицы техники.

«На прошлых выборах таких погодных условий не было, поэтому подобных проблем не случилось. Но хочу отметить, что все службы были готовы к такому сценарию. Варианты отключения электроэнергии прорабатывались. В связи с этим нарушений на выборах никаких не было», - добавил Матвей Гибадулин.