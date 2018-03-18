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В Благовещенске проголосовали заключенные

В Благовещенске проголосовали заключенные

В выборах президента страны участвуют не только обычные граждане, но и те, кто по каким-либо причинам лишен свободы. В голосовании принимают участие заключенные СИЗО Благовещенска.

В следственный изолятор привезли около 600 бюллетеней. Здесь работает мобильный избирательный участок. Он переезжает из одного корпуса СИЗО в другой (всего их четыре), а также с этажа на этаж, чтобы не собирать всех голосующих в одном месте.

Из камер людей выпускают под конвоем, и они исполняют свой гражданский долг. При этом технически процедура голосования в целом такая же, как и на обычных избирательных участках, помещения оборудованы кабинками.

Мобильный избирательный участок начал работу в СИЗО в 8 часов утра и завершит в 20 часов вечера. Затем состоится подсчет голосов, и полученные данные передадут в избирком.

Как сообщало Амур.инфо, в СИЗО города проголосовать могут около 550 человек, обладающих избирательным правом.

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#выборы

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