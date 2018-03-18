На выборах президента амурчане выбирают территории для благоустройства
Во время голосования за президента страны на избирательных участках амурчане могут отдать свой голос за общественные территории, которые, по их мнению, должны быть благоустроены. Благоустройство будет проходить за счет средств, выделяемых в рамках федерального проекта.
Проект реализуется в шести городах Приамурья с населением свыше 20 тысяч человек: Благовещенске, Белогорске, Свободном, Тынде, Райчихинске и Зее. Ранее из 41 492 предложений были выбраны 36 самых популярных территории. Для каждой разработан дизайн-проект благоустройства, ознакомиться с ними можно на официальных сайтах муниципальных образований.
Голосование проводится рейтинговое, то есть выбрать можно сразу несколько территорий. Те, что наберут большее количество голосов, благоустроят уже в 2018 году. Остальные включат в приоритетные планы местных властей. Благоустраивать населённые пункты Приамурья в рамках проекта планируется до 2022 года.
Итоги голосования должны быть подведены к 23 марта.
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