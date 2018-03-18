На выборах президента амурчане выбирают территории для благоустройства

Проект реализуется в шести городах Приамурья с населением свыше 20 тысяч человек: Благовещенске, Белогорске, Свободном, Тынде, Райчихинске и Зее. Ранее из 41 492 предложений были выбраны 36 самых популярных территории. Для каждой разработан дизайн-проект благоустройства, ознакомиться с ними можно на официальных сайтах муниципальных образований.

Голосование проводится рейтинговое, то есть выбрать можно сразу несколько территорий. Те, что наберут большее количество голосов, благоустроят уже в 2018 году. Остальные включат в приоритетные планы местных властей. Благоустраивать населённые пункты Приамурья в рамках проекта планируется до 2022 года.

Итоги голосования должны быть подведены к 23 марта.