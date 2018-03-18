Фотозона Амур.life на Неделе детской моды привлекла горожан (фото)

На баннере, размещенном в фотозоне, изобразили серый город и по центру яркие красные очки с красочным изображением и бликами на город. Слоган Амур.life звучит как «Смотри на мир по-другому». Авторы интернет-ресурса пишут статьи, которые позволяют по-новому посмотреть на жизнь, людей и ситуации.

Всем желающим выдавали яркие очки, работал фотограф. Здесь с удовольствием фотографировались как дети, так и взрослые. А когда люди узнавали, что профессиональные фотографии можно будет скачать на сайте, то радовались и благодарили.