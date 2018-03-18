Амурских избирателей не напугал ни снегопад, ни ветер

18 марта почти на всей территории области наблюдаются неблагоприятные погодные условия. По сообщению амурских синоптиков, в ряде населенных пунктов порывы ветра достигают 24 метров в секунду. Местами выпал снег. Но, несмотря на это, амурчане активно голосуют на выборах президента.

Из-за непогоды почти на два часа задержался вылет самолета по маршруту Благовещенск – Москва. В областном центре ветер оторвал железные листы с крыши общежития по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 52. В третьем микрорайоне порывом ветра снесена рекламная конструкция. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

В Селемджинском районе идет сильный снег, метель. Как сообщают очевидцы, видимость не превышает двух метров.

По информации Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, из-за погодных условий произошли отключения электроснабжения в Магдагачинском районе, Свободном, в Благовещенском районе в селе Гродеково, в Мазановском районе в селе Мазаново, в Шимановском районе в селе Малиновка, в Свободненском районе в селе Рогачевка, Белогорске, в Белогорском районе в селе Никольское, в Сковородинском районе, городе Зея.

Благодаря наличию на всех без исключения избирательных участках области резервных источников энергоснабжения, отключения не повлияли на работу избирательных комиссий. Выборы продолжились в штатном режиме.

Тем временем в режиме функционирования «Повышенная готовность» находится группировка сил и средств в количестве 1 552 человек и 654 единицы техники.

Несмотря на штормовой ветер, жители Амурской области активно идут на избирательные участки, опережая график 2012 года. Так на 15:00 своим правом выбирать президента воспользовались уже 48 % избирателей (в 2012 году на 15:00 проголосовало 45,29 % избирателей).