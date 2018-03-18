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18марта
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Амурских избирателей не напугал ни снегопад, ни ветер

Амурских избирателей не напугал ни снегопад, ни ветер

18 марта почти на всей территории области наблюдаются неблагоприятные погодные условия. По сообщению амурских синоптиков, в ряде населенных пунктов порывы ветра достигают 24 метров в секунду. Местами выпал снег. Но, несмотря на это, амурчане активно голосуют на выборах президента.

Из-за непогоды почти на два часа задержался вылет самолета по маршруту Благовещенск – Москва. В областном центре ветер оторвал железные листы с крыши общежития по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 52. В третьем микрорайоне порывом ветра снесена рекламная конструкция. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

В Селемджинском районе идет сильный снег, метель. Как сообщают очевидцы, видимость не превышает двух метров.

По информации Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, из-за погодных условий произошли отключения электроснабжения в Магдагачинском районе, Свободном, в Благовещенском районе в селе Гродеково, в Мазановском районе в селе Мазаново, в Шимановском районе в селе Малиновка, в Свободненском районе в селе Рогачевка, Белогорске, в Белогорском районе в селе Никольское, в Сковородинском районе, городе Зея.

Благодаря наличию на всех без исключения избирательных участках области резервных источников энергоснабжения, отключения не повлияли на работу избирательных комиссий. Выборы продолжились в штатном режиме.

Тем временем в режиме функционирования «Повышенная готовность» находится группировка сил и средств в количестве 1 552 человек и 654 единицы техники.

Несмотря на штормовой ветер, жители Амурской области активно идут на избирательные участки, опережая график 2012 года. Так на 15:00 своим правом выбирать президента воспользовались уже 48 % избирателей (в 2012 году на 15:00 проголосовало 45,29 % избирателей).

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#выборы #погода

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