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сегодня, 16:18 0

В Циолковском впервые открылся избирательный участок

Строители космодрома Восточный, сотрудники предприятий ракетно-космической отрасли и жители города голосуют на трёх избирательных участках, один из которых открылся впервые в этом году – в новом микрорайоне космического города Циолковский.

Среди голосующих на космодроме представители различных регионов страны.

«Особенностью этого избирательного участка является то, что здесь голосуют граждане, зарегистрированные по месту жительства в других регионах, либо не имеющие регистрации в пределах Российской Федерации. Для участия в выборах они воспользовались новым механизмом подачи заявления для голосования по месту нахождения (посредством личного заявления в избирательную комиссию, МФЦ или на сайте "Госуслуги"), что позволяет каждому заявить о своей активной гражданской позиции и реализовать своё право голоса», – сообщила председатель территориальной избирательной комиссии ЗАТО Циолковский Светлана Михолап.

Особое внимание уделено бойцам студенческих строительных отрядов, которые принимают участие во Всероссийской студенческой стройке «Космодром Восточный 2018». Большинство ребят участвуют в голосовании впервые в жизни.

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#выборы

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