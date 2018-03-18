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Неделя детской моды в Благовещенске завершилась показом одежды (фото)

Неделя детской моды в Благовещенске завершилась показом одежды (фото)

В Благовещенске подошла к концу Неделя детской моды. В ее рамках устроили показы шести лучших коллекций весна-лето-2018 от магазинов одежды областного центра.

Всего в Амурском областном доме народного творчества были показаны шесть коллекций. Девочкам в этом сезоне рекомендуется носить наряды с блестками, двухуровневые юбки, кепки и шляпки. Маленьким модницам пойдут к лицу большие банты и розовые пышные юбочки. Мальчикам – яркие рубашки, футболки с сюжетными рисунками, пиджаки с латками на локтях. Неизменны костюмы-троечки и бабочки. В бессрочной моде джинсы во всех их видах.

В заключительном модном показе приняли участие 100 детей, причем самому юному участнику было всего 3 года. Мальчик оказался в центре внимания публики и фотографов и сорвал аплодисменты.

На закрытии Недели детской моды получили подарки даже зрители, по номерам программок провели розыгрыш. Самым большим презентом оказался огромный медведь.

Одним из мероприятий в рамках Недели стал конкурс фотомоделей «New look. Дети». В нем приняли участие 22 модели в возрасте от 5 до 13 лет, которые были отобраны организаторами на кастинге. Это были как ученицы модельных агентств, так и девочки, не имевшие специальной подготовки. Результаты жюри объявило на закрытии.

Впервые в рамках фестиваля проводился не один конкурс, а сразу три – один на Амур.инфо в разделе Amur.life, второй – в Инстаграме на giraffe_centre и третий – на приз зрительских симпатий, он проводился прямо на показе 17 марта.

Победительницей, набравшей больший процент голосов – 18,1 % – стала 9-летняя Зарина Хусаенова из Серышевского района. По итогам второго голосования, которое проводилось на странице «Жирафа» в Инстаграме, победила Татьяна Горбачевская. И гран-при профессионального жюри конкурса фотомоделей «New look. Дети» получила 7-летняя Лера Воронова.

Впрочем, ни одна из 22 участниц не осталась без подарков.

Подробно о финальном показе Недели детской моды и результатах конкурса «New look. Дети» читайте в рубрике «Культпросвет».

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#дети #конкурсы #отдых

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