Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:53 0

Органам внутренних дел Приамурья исполнилось 100 лет

Органам внутренних дел Приамурья исполнилось 100 лет
Фото: inivanteevka.ru

18 марта свой профессиональный праздник отмечают амурские полицейские. Органам внутренних дел Амурской области исполнилось 100 лет.

100 лет назад открылась новая страница в развитии органов правопорядка Приамурья. 18 марта 1918 года Совет Народных Комиссаров издал постановление «Об организации штаба Красной гвардии и увеличении численности Красной гвардии и милиции». Эта дата считается днем образования органов внутренних дел Приамурья.

Сегодня в УМВД России по Амурской области и его территориальных органах проходят службу свыше 4 500 сотрудников. Это профессиональный коллектив, готовый оперативно и успешно решать поставленные перед ним задачи, пишет пресс-служба ведомства.

Многие сотрудники органов внутренних дел Приамурья удостоены государственных и ведомственных наград. 35 полицейским присвоено звание почетного сотрудника МВД Российской Федерации, 32 – заслуженный работник НКВД, МВД России.

Среди стражей правопорядка 64 кавалера ордена Мужества, милиционеры Артур Волошин и Сергей Бондарев посмертно удостоены высшей награды страны – звания Героя Российской Федерации.

Только за два месяца 2018 года амурскими стражами правопорядка было раскрыто 1 213 преступных деяний, 271 из которых относится к категории тяжких и особо тяжких.

Просмотров всего: 269

#закон #праздники

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

Водителей обязали надевать светоотражающие жилеты

Происшествия 10

Участковый вернул хозяину пса, катавшегося на автобусе по Благовещенску
Общество 33

В Благовещенске автомобилистка пользуется газоном как парковкой
Общество 3

Для маленьких благовещенцев с синдромом Дауна устроили праздник