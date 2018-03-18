Органам внутренних дел Приамурья исполнилось 100 лет

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18 марта свой профессиональный праздник отмечают амурские полицейские. Органам внутренних дел Амурской области исполнилось 100 лет.

100 лет назад открылась новая страница в развитии органов правопорядка Приамурья. 18 марта 1918 года Совет Народных Комиссаров издал постановление «Об организации штаба Красной гвардии и увеличении численности Красной гвардии и милиции». Эта дата считается днем образования органов внутренних дел Приамурья.

Сегодня в УМВД России по Амурской области и его территориальных органах проходят службу свыше 4 500 сотрудников. Это профессиональный коллектив, готовый оперативно и успешно решать поставленные перед ним задачи, пишет пресс-служба ведомства.

Многие сотрудники органов внутренних дел Приамурья удостоены государственных и ведомственных наград. 35 полицейским присвоено звание почетного сотрудника МВД Российской Федерации, 32 – заслуженный работник НКВД, МВД России.

Среди стражей правопорядка 64 кавалера ордена Мужества, милиционеры Артур Волошин и Сергей Бондарев посмертно удостоены высшей награды страны – звания Героя Российской Федерации.

Только за два месяца 2018 года амурскими стражами правопорядка было раскрыто 1 213 преступных деяний, 271 из которых относится к категории тяжких и особо тяжких.