В Приамурье угнали и спалили автомобиль

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В Ромненском районе полицейские по горячим следам раскрыли угон автомобиля. Несмотря на оперативность правоохранителей, машина получила критические повреждения: она сгорела.

На то, чтобы установить личность и задержать подозреваемого в угоне, полицейским понадобилось менее двух часов. 17 марта в дежурную часть поступило сообщение о том, что из гаража в селе Ромны пропала «тойота». На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Полицейские установили личность и задержали мужчину, причастного к угону. Им оказался ранее судимый молодой человек 1996 года рождения. Он признался в содеянном. По факту угона было возбуждено уголовное дело.

Автомобиль обнаружили в трех километрах от места угона полностью сгоревшим. По данному факту проводится проверка, назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.