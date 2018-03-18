Поступающие сообщения о нарушениях на выборах в Приамурье не подтверждаются
В ходе выборов президента РФ 18 марта в Приамурье жители региона сообщают о нарушениях. Информацию проверяют специалисты, однако пока ни одно сообщение не подтвердилось, рассказал журналистам председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский.
По его словам, поступали два сообщения по поводу незаконной агитации избирателей и одно касающееся подвоза голосующих. Подтверждений они не нашли. «Нарушений на сегодняшний момент не зарегистрировано», – сказал Николай Неведомский.
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