Амурчанин придумал должность для получения зарплаты в 500 тысяч

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Амурчанин предоставил в службу судебных приставов поддельный документ, чтобы взыскать с организации, в которой он никогда не работал, 485 тысяч рублей. В результате возбудили исполнительное производство в отношении мнимого должника, а счет компании арестовали.

В документе, который предъявил мужчина, говорилось, что одна из организаций Приамурья задолжала ему почти 500 тысяч рублей. На бумаге стояла подпись руководителя предприятия. У судебного пристава-исполнителя не было оснований отказать в возбуждении исполнительного производства в отношении указанной организации, сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо этого, на расчетный счет организации судебный пристав наложил арест. Вскоре в ведомство обратился директор компании и заявил, что никаких бумаг он не подписывал, должности, указанной в документе, в компании нет, а этот мужчина у них никогда не работал.

По данному факту дознаватель межрайонного отдела судебных приставов по городу Райчихинск и поселку городского типа Прогресс была проведена доследственная проверка. Материалы направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.