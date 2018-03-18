На избирательные участки в Приамурье пришлось вызывать скорую помощь

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18 марта в России выбирают президента страны. В Амурской области на избирательных участках организовали работу врачей, которые измеряют желающим давление и уровень глюкозы в крови. Не обошлось без происшествий – некоторым людям пришлось оказывать срочную медпомощь.

«Уже зафиксированы факты, когда оказывалась неотложная помощь, и даже скорая медицинская помощь вызывалась для оказания купирования гипертонического криза. Потому что людям, когда они узнают свое артериальное давление или глюкозу крови, у них вдруг почему-то ухудшается состояние здоровья и приходится оказывать помощь», – рассказала журналистам представитель амурского минздрава.

По ее словам, в Благовещенске 18 марта зафиксировано 8 таких случаев. «Связывать это с выборами совершенно неправильно», – подчеркнула специалист. Плохо человеку может стать, например, из-за метеоусловий.

По состоянию на 12 часов по Амурской области за услугами по измерению артериального давления и уровня глюкозы крови на избирательных участках обратилось 36 349 человек.

«На сегодняшний день порядка 450 избирательных участков задействованы в данном виде работы, где у нас работают медицинские работники – врачи, фельдшеры, медицинские сестры. Они людей встречают, измеряют артериальное давление, уровень глюкозы крови, фиксируют результаты, и уже с завтрашнего дня, с понедельника, будет проведена работа с людьми, у которых имело место какое-то отклонение, для того, чтобы предотвратить данное заболевание», – сказала представитель минздрава.