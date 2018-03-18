Из-за сильного ветра в Благовещенске задержался самолет на Москву

Больше чем на час задержался вылет самолета из областного центра в столицу. Причиной стал очень сильный ветер, сообщили в справочной службе аэропорта.

Согласно расписанию, борт из Благовещенска должен был отправиться в столицу в 11:40, но из-за погодных условий время вылета пришлось сдвинуть больше чем на час. Как сообщили в аэропорту, около часа дня все пассажиры уже находились в самолете. Самолет взлетел в 13:19 по местному времени.

По данным синоптиков, порывы ветра в областном центре достигали 18 метров в секунду. Он повредил крышу и вырвал рекламный щит.

Об ухудшении погоды синоптики и сотрудники МЧС предупреждали еще 16 марта. В частности сообщали, что возможно увеличение случаев травматизма из-за падающих веток, деревьев и широкоформатных конструкций.

Население просят быть внимательными и при усилении ветра, находясь на улице, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, а также никогда не стоять под балконами и не оставлять без присмотра детей.