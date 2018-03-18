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сегодня, 13:08 5

В Амурской области активнее всего голосуют жители Шимановского района

В Приамурье на выборах президента к 12 часам дня явка избирателей составила 29,53 %. Этот показатель выше, чем на предыдущих президентских выборах, тогда явка составляла 25 % к этому времени. Лидирует в голосовании Шимановский район – там явка 52,86 %.

Наименьшая явка к полудню в Тынде (22 процента) и в Благовещенске (23 процента). Как отметили в избиркоме, это общая тенденция, которая сохраняется на территории Амурской области на протяжении многих лет.

«В Тынде и Благовещенске явка всегда гораздо меньше. В целом явка в районах всегда выше, чем явка в городах», – пояснили в избиркоме.

Что касается городов, то среди них лидер по явке избирателей Белогорск. По состоянию на 12:00 она составила 35,6 процента. На выборах главы государства в 2012 году она составляла 28,4 процента, сообщили в пресс-службе администрации Белогорска.

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#выборы

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Комментарии
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  • EvgenZ

    EvgenZ
    1 час назад

    удален

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Небось заставили, как обычно через административный ресурс, с угрозами увольнения или понижениями в выплате к заработной плате. Сейчас эта тема везде и повсеместна. Проголосуй и отзвонись, доложи директору предприятия!

  • армагедон

    армагедон
    53 минуты назад

    Некоторые структуры обязали голосовать до 10 утра даже...

  • postal

    postal
    49 минут назад

    Это какие?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    48 минут назад

    Представляю что там наголосовал "бурно развивающийся" шимановский район.

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