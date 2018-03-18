В Амурской области активнее всего голосуют жители Шимановского района

В Приамурье на выборах президента к 12 часам дня явка избирателей составила 29,53 %. Этот показатель выше, чем на предыдущих президентских выборах, тогда явка составляла 25 % к этому времени. Лидирует в голосовании Шимановский район – там явка 52,86 %.

Наименьшая явка к полудню в Тынде (22 процента) и в Благовещенске (23 процента). Как отметили в избиркоме, это общая тенденция, которая сохраняется на территории Амурской области на протяжении многих лет.

«В Тынде и Благовещенске явка всегда гораздо меньше. В целом явка в районах всегда выше, чем явка в городах», – пояснили в избиркоме.

Что касается городов, то среди них лидер по явке избирателей Белогорск. По состоянию на 12:00 она составила 35,6 процента. На выборах главы государства в 2012 году она составляла 28,4 процента, сообщили в пресс-службе администрации Белогорска.