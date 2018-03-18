Водителей обязали надевать светоотражающие жилеты

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«Нововведение будет заключаться в обязанности водителя при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток находиться в куртке или жилете со светоотражающими полосами. Такое же требование будет действовать в случае условий ограниченной видимости», – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Новшества обусловлены тем, что водителя находящегося на проезжей части в темной одежде, зачастую трудно заметить водителям других машин, что и приводит к ДТП. В 2017 году число таких происшествий увеличилось на 4,8 %. Тогда как количество наездов на пешеходов, которых в 2017 году обязали носить одежду со светоотражающими элементами при движении по обочине в темное время суток сократилось на 10,2 % – до 7,5 тысячи случаев.

«Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт их использования подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации», – подчеркивают в МВД.

Ответственность водителя за нарушение нового пункта ПДД пока не прописана. Но, по мнению экспертов, выходя из автомобиля, водитель становится пешеходом. Последние, будучи на обочине в темное время суток, должны быть в одежде со светоотражающими элементами. Штраф за нарушение – 500 рублей.

Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в одном из профессиональных магазинов, у них такой жилет ярко-желтой расцветки и со светоотражающими элементами стоит около 1 500 рублей. В наличии есть только большие размеры.