Водителей обязали надевать светоотражающие жилеты
18 марта вступили в силу изменения в правила дорожного движения, обязывающие водителей надевать жилеты со светоотражателями при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или при плохой видимости. За нарушение грозит штраф.
«Нововведение будет заключаться в обязанности водителя при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток находиться в куртке или жилете со светоотражающими полосами. Такое же требование будет действовать в случае условий ограниченной видимости», – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Новшества обусловлены тем, что водителя находящегося на проезжей части в темной одежде, зачастую трудно заметить водителям других машин, что и приводит к ДТП. В 2017 году число таких происшествий увеличилось на 4,8 %. Тогда как количество наездов на пешеходов, которых в 2017 году обязали носить одежду со светоотражающими элементами при движении по обочине в темное время суток сократилось на 10,2 % – до 7,5 тысячи случаев.
«Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт их использования подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации», – подчеркивают в МВД.
Ответственность водителя за нарушение нового пункта ПДД пока не прописана. Но, по мнению экспертов, выходя из автомобиля, водитель становится пешеходом. Последние, будучи на обочине в темное время суток, должны быть в одежде со светоотражающими элементами. Штраф за нарушение – 500 рублей.
Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в одном из профессиональных магазинов, у них такой жилет ярко-желтой расцветки и со светоотражающими элементами стоит около 1 500 рублей. В наличии есть только большие размеры.
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