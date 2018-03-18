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Водителей обязали надевать светоотражающие жилеты

Водителей обязали надевать светоотражающие жилеты
Фото: siapress.ru

18 марта вступили в силу изменения в правила дорожного движения, обязывающие водителей надевать жилеты со светоотражателями при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или при плохой видимости. За нарушение грозит штраф.

«Нововведение будет заключаться в обязанности водителя при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток находиться в куртке или жилете со светоотражающими полосами. Такое же требование будет действовать в случае условий ограниченной видимости», – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Новшества обусловлены тем, что водителя находящегося на проезжей части в темной одежде, зачастую трудно заметить водителям других машин, что и приводит к ДТП. В 2017 году число таких происшествий увеличилось на 4,8 %. Тогда как количество наездов на пешеходов, которых в 2017 году обязали носить одежду со светоотражающими элементами при движении по обочине в темное время суток сократилось на 10,2 % – до 7,5 тысячи случаев.

«Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт их использования подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации», – подчеркивают в МВД.

Ответственность водителя за нарушение нового пункта ПДД пока не прописана. Но, по мнению экспертов, выходя из автомобиля, водитель становится пешеходом. Последние, будучи на обочине в темное время суток, должны быть в одежде со светоотражающими элементами. Штраф за нарушение – 500 рублей.

Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в одном из профессиональных магазинов, у них такой жилет ярко-желтой расцветки и со светоотражающими элементами стоит около 1 500 рублей. В наличии есть только большие размеры.

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    53 минуты назад

    Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в одном из профессиональных магазинов, у них такой жилет ярко-желтой расцветки и со светоотражающими элементами стоит около 1 500 рублей. В наличии есть только большие размеры.

    Барыги, чесслово!

    С таобао покупка жилета обойдется в 100 рублей!! Карл!!!

    https://item.taobao.com/item.htm?id=45836400456&ali_refid=a3_430008_1006:1121614932:N:%E5%8F%8D%E5%85%89%E8%83%8C%E5%BF%83+%E5%8D%B0%E5%AD%97:dc22dcd89765ef0637d9caa3a69cffee&ali_trackid=1_dc22dcd89765ef0637d9caa3a69cffee&spm=a230r.1.0.0

    Заказал себе два на тао28, придут через две недели.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    9 минут назад

    2 недели пока пешком походишь? А если жилеты придут не по нужному стандарту?

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