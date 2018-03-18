Мэр Благовещенска проголосовала на выборах президента РФ

Фото: благовещенск.рф

18 марта в России проходят выборы президента страны. В Амурской области работают 772 избирательных участка. На одном из них проголосовала мэр Благовещенска Валентина Калита.

«Я свой гражданский долг исполнила, сделала это с удовольствием. Я думаю, что для нас, женщин, это особая роль, поскольку мы, женщины, всего 100 лет, как допущены к голосованию. Поэтому такого шанса нам нельзя упускать», – сказала градоначальник.

Голосование в Амурской области продлится до 20 часов вечера.