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сегодня, 13:01 2

Мэр Благовещенска проголосовала на выборах президента РФ

Мэр Благовещенска проголосовала на выборах президента РФ
Фото: благовещенск.рф

18 марта в России проходят выборы президента страны. В Амурской области работают 772 избирательных участка. На одном из них проголосовала мэр Благовещенска Валентина Калита.

«Я свой гражданский долг исполнила, сделала это с удовольствием. Я думаю, что для нас, женщин, это особая роль, поскольку мы, женщины, всего 100 лет, как допущены к голосованию. Поэтому такого шанса нам нельзя упускать», – сказала градоначальник.

Голосование в Амурской области продлится до 20 часов вечера.

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#выборы #городская власть

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    38 минут назад

    ФотоРепортаж о счастливой и беззаботной жизни пенсионеров в России?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    35 минут назад

    так про 100 лет сказала, будто 200 лет назад терзалась мучениями, что голосовать ей не давали злобные мужланы.

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