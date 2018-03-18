Более 3 тысяч амурчан приняли участие в фотоконкурсе на избирательных участках

Организатором фотоконкурса стал «Амурский клуб веселых и находчивых "Лига Союз"». По условиям, участник должен 18 марта прийти в одно из мест проведения конкурса, найти там фотозону и волонтера с фоторамкой и сфотографироваться рядом. Затем снимок должен быть выложен в социальные сети – «ВКонтакте» или Instagram под хэштегом фотоконкурса #ЯГолосую28 и с «географическим» хэштегом, например: #ЯГолосую28#Благовешенск или #ЯГолосую28#Завитинский район.

Как рассказали организаторы, в проведении конкурса задействованы 400 волонтёров. Работа идет на 202 избирательных участках, 50 из них Благовещенске. В общей сложности конкурс проводится в 28 муниципальных образованиях области. На данный момент в нем приняло участие более 3 тысяч человек. Более 800 фото уже выложено в соцсети.

«Мы думали, что участвовать будет в основном молодежь, но участвуют и пожилые люди. Также много людей приходят семьями с детьми. По количеству снимков лидирует Благовещенск, там 650 участников. На втором месте Белогорск – 600 фото. И затем Свободный, где чуть более 200 человек приняли участие в конкурсе. Планируется, что в целом будет порядка 16 тысяч человек участников. По 120 человек с одного избирательного участка. Но возможно будет больше», – рассказал руководитель «Амурского клуба веселых и находчивых "Лига Союз"» Павел Потяев.

Выкладывать фото можно до 20 марта, затем выберут победителя. Церемония награждения состоится с 25 марта по 1 апреля. Отслеживать результаты конкурса можно на сайте яголосую28.рф. Там же можно отдать голос за понравившиеся фотографии. Победители получат такие призы, как Apple iPhone 6, велосипед, экшн-камера и PowerBank.