Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:35 1

Более 3 тысяч амурчан приняли участие в фотоконкурсе на избирательных участках

Более 3 тысяч амурчан приняли участие в фотоконкурсе на избирательных участках

В день выборов в Амурской области на избирательных участках проводят фотоконкурс «Я голосую 28». Более трех тысяч амурчан к полудню приняли в нем участие, сфотографировавшись рядом со специальной фоторамкой. Снимки участники выкладывают в соцсети под специальным хэштегом.

Организатором фотоконкурса стал «Амурский клуб веселых и находчивых "Лига Союз"». По условиям, участник должен 18 марта прийти в одно из мест проведения конкурса, найти там фотозону и волонтера с фоторамкой и сфотографироваться рядом. Затем снимок должен быть выложен в социальные сети – «ВКонтакте» или Instagram под хэштегом фотоконкурса #ЯГолосую28 и с «географическим» хэштегом, например: #ЯГолосую28#Благовешенск или #ЯГолосую28#Завитинский район.

Как рассказали организаторы, в проведении конкурса задействованы 400 волонтёров. Работа идет на 202 избирательных участках, 50 из них Благовещенске. В общей сложности конкурс проводится в 28 муниципальных образованиях области. На данный момент в нем приняло участие более 3 тысяч человек. Более 800 фото уже выложено в соцсети.

«Мы думали, что участвовать будет в основном молодежь, но участвуют и пожилые люди. Также много людей приходят семьями с детьми. По количеству снимков лидирует Благовещенск, там 650 участников. На втором месте Белогорск – 600 фото. И затем Свободный, где чуть более 200 человек приняли участие в конкурсе. Планируется, что в целом будет порядка 16 тысяч человек участников. По 120 человек с одного избирательного участка. Но возможно будет больше», – рассказал руководитель «Амурского клуба веселых и находчивых "Лига Союз"» Павел Потяев.

Выкладывать фото можно до 20 марта, затем выберут победителя. Церемония награждения состоится с 25 марта по 1 апреля. Отслеживать результаты конкурса можно на сайте яголосую28.рф. Там же можно отдать голос за понравившиеся фотографии. Победители получат такие призы, как Apple iPhone 6, велосипед, экшн-камера и PowerBank.

Просмотров всего: 338

#выборы #конкурсы

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    48 минут назад

    Как-то жаль этих больных людей. Селфи признали психическим расстройством! Болезнь уже получила название selfies - обессивно-компульсивное расстройство (навязчивые состояния), которое характеризуется постоянным желанием себя фотографировать и выкладывать снимки в социальные сети.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

Поступающие сообщения о нарушениях на выборах в Приамурье не подтверждаются

Происшествия 10

В амурском селе ветер прервал подачу электроэнергии на избирательный участок
Происшествия 1

На избирательные участки в Приамурье пришлось вызывать скорую помощь
Общество 5

В Амурской области активнее всего голосуют жители Шимановского района

сегодня, 13:08