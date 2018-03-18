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Школьники Благовещенска поборются за 300 тысяч рублей

Школьники Благовещенска поборются за 300 тысяч рублей
Фото: krsk.sibnovosti.ru

Благовещенские школьники примут участие в чемпионате по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18». Главным призом станут 300 тысяч рублей. Отборочные этапы чемпионата стартуют 2 апреля.

Принять участие в отборе может любой желающий в возрасте от 14 по 17 лет. В финале, который состоится 29 апреля, встретятся лучшие чтецы. Победитель этого этапа в мае представит Приамурье на всероссийском полуфинале в Иркутске.

Финал чемпионата состоится в июле в Москве. Победитель получит от организаторов главный приз в размере 300 000 рублей и звание чемпиона России по чтению вслух.

По правилам чемпионата, участники читают вслух на время и без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг. Жюри, в состав которого входят педагоги и сотрудники школьных библиотек, оценивает технику и артистизм чтения. Участие в чемпионате «Страница 18» бесплатное и добровольное.

Организаторы чемпионата стараются не использовать отрывки из книг школьной программы, предлагая участникам незнакомые им ранее произведения русской и зарубежной прозы и поэзии.

В прошлом году «Страница» собрала более 8 000 участников из 20 городов. Чемпионом «Страницы 17» стала Анна Мелицкова, старшеклассница из Нижнего Новгорода.

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#школа

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