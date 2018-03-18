За взятку полицейскому в 13 тысяч амурчанин заплатит полмиллиона

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Благовещенец 1987 года рождения приговорен городским судом по статье 291 часть 3 УК РФ «Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконного бездействия».

Суд установил, что 7 февраля 2017 года житель областного центра дал взятку полицейскому, чтобы тот не составлял административный протокол за нарушение правил перевозки опасных грузов и не задерживал его транспортное средство. Деньги полицейскому горожанин перевел на карту через посредника – всего 13 000 рублей, из которых 8 тысяч предназначались правоохранителю, а 5 тысяч рублей – посреднику.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.