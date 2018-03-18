Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:55 0

За взятку полицейскому в 13 тысяч амурчанин заплатит полмиллиона

За взятку полицейскому в 13 тысяч амурчанин заплатит полмиллиона
Фото: kurgan.ru

В Приамурье осужден благовещенец за дачу взятки полицейскому. Преступление мужчина совершил в феврале 2017 года. Деньги он заплатил, чтобы правоохранитель закрыл глаза на административное правонарушение.

Благовещенец 1987 года рождения приговорен городским судом по статье 291 часть 3 УК РФ «Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконного бездействия».

Суд установил, что 7 февраля 2017 года житель областного центра дал взятку полицейскому, чтобы тот не составлял административный протокол за нарушение правил перевозки опасных грузов и не задерживал его транспортное средство. Деньги полицейскому горожанин перевел на карту через посредника – всего 13 000 рублей, из которых 8 тысяч предназначались правоохранителю, а 5 тысяч рублей – посреднику.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Просмотров всего: 281

#происшествия #суды #финансы

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Приамурье угнали и спалили автомобиль
Происшествия

Амурчанин придумал должность для получения зарплаты в 500 тысяч
Происшествия 10

В амурском селе ветер прервал подачу электроэнергии на избирательный участок
Происшествия 1

На избирательные участки в Приамурье пришлось вызывать скорую помощь