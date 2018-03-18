Ветер повредил крышу и вырвал рекламный щит в Благовещенске

18 марта в Благовещенске дует сильный ветер. Как сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре, его порывы достигают 18 метров в секунду. Горожане рассказали, что в городе наблюдаются разрушения.

Так, с крыши общежития по адресу: улица Б. Хмельницкого, 52, ветер частично оторвал железные листы. Они опасно повисли на высоте.

«Я шел на работу, услышал грохот и решил сфотографировать. Эти два листа теперь болтаются. То ли они скоро упадут, то ли стекла разобьют. Там постоянно у нас дети ходят, люди гуляют возле общежития. Это опасно», – рассказал очевидец информагентству.

Кроме того, в районе дома по адресу: улица Воронкова, 21, ветер вырвал рекламный щит. Сейчас конструкция валяется на земле.

ИА «Амур.инфо» передало информацию о происшествиях амурскому управлению МЧС. На Б. Хмельницкого, 52 направлены спасатели, которые уберут опасные железные листы.