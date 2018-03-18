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сегодня, 11:51 5

Ветер повредил крышу и вырвал рекламный щит в Благовещенске

Ветер повредил крышу и вырвал рекламный щит в Благовещенске

18 марта в Благовещенске дует сильный ветер. Как сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре, его порывы достигают 18 метров в секунду. Горожане рассказали, что в городе наблюдаются разрушения.

Так, с крыши общежития по адресу: улица Б. Хмельницкого, 52, ветер частично оторвал железные листы. Они опасно повисли на высоте.

«Я шел на работу, услышал грохот и решил сфотографировать. Эти два листа теперь болтаются. То ли они скоро упадут, то ли стекла разобьют. Там постоянно у нас дети ходят, люди гуляют возле общежития. Это опасно», – рассказал очевидец информагентству.

Кроме того, в районе дома по адресу: улица Воронкова, 21, ветер вырвал рекламный щит. Сейчас конструкция валяется на земле.

ИА «Амур.инфо» передало информацию о происшествиях амурскому управлению МЧС. На Б. Хмельницкого, 52 направлены спасатели, которые уберут опасные железные листы.

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#погода #происшествия

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    крепить нужно лучше, ветер не ураганный.

  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

    А мусора сколько по городу летает.....все помойки невывезенные в воздухе парят.....

    С уважением

  • Аншлагбаум

    Аншлагбаум
    2 часа назад

    ветерок сегодня силён

  • Аншлагбаум

    Аншлагбаум
    2 часа назад

    может это ветер перемен?)))

  • КанзаС

    КанзаС
    1 час назад

    До перемен еще как минимум шесть лет „стабильности„...Это ветер в харю ,а я шпарю...)

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