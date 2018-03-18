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сегодня, 12:00 0

В Благовещенске будут разбираться с незаконным ремонтом памятника архитектуры

В редакцию Амур.инфо обратилась благовещенка, обеспокоенная тем, что в бывшей усадьбе купца Котельникова на улице Краснофлотской идет грандиозный, по ее словам, ремонт. Она считает, что работы затрагивают целостность городского памятника архитектуры.

«Я каждый день хожу по улице Краснофлотской и обратила внимание, что в историческом здании на пересечении с Шевченко китайцы делают грандиозный ремонт. Крошка красного кирпича вылетает через окна и отдушины подвала, следовательно, затронута целостность этого исторического здания. Законно ли это?» – такое сообщение прислала благовещенка. Точный адрес женщина не сообщила.

Корреспондент Амур.инфо связался с Виталием Ребизантом, начальником государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области. Руководитель ведомства выяснил, что, по всей вероятности, в одном из исторических зданий на набережной действительно идет несанкционированный ремонт.

«Там рядом находятся два памятника архитектуры по адресам: Краснофлотская,133, и Краснофлотская,135. Одно из них одноэтажное здание – бывшая торговая лавка и рядом трехэтажное здание бывшая гостиница "Россия". Возле них лежат кучи с мусором и кирпичом. Кто из них что начал, не могу сказать, в понедельник будем разбираться, но разрешение мы на работы не давали», – прокомментировал Виталий Ребизант.

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#жизнь #история #происшествия

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