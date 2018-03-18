В областном центре пропал мужчина

В Благовещенске разыскивают 28-летнего Александра Краснова. Мужчина пропал 12 марта, рассказал ИА «Амур.инфо» друг горожанина Артем.

В тот день Александр ушел в неизвестном направлении. В последний раз его видели около 18 часов вечера в районе пересечения улиц Ленина и Калинина.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили, что этот человек числится пропавшим.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Краснова, просят сообщить по телефону 8-963-809-37-77 (Артем) или связаться с полицией.