В областном центре пропал мужчина
В Благовещенске разыскивают 28-летнего Александра Краснова. Мужчина пропал 12 марта, рассказал ИА «Амур.инфо» друг горожанина Артем.
В тот день Александр ушел в неизвестном направлении. В последний раз его видели около 18 часов вечера в районе пересечения улиц Ленина и Калинина.
В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили, что этот человек числится пропавшим.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Краснова, просят сообщить по телефону 8-963-809-37-77 (Артем) или связаться с полицией.
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