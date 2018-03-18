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сегодня, 11:17 16

Губернатор Приамурья голосовал на Амурском ГПЗ

Губернатор Приамурья голосовал на Амурском ГПЗ

Глава Приамурья Александр Козлов проголосовал на выборах президента страны. Свой голос он отдал на избирательном участке Амурского газоперерабатывающего завода. Вместе с ним на площадке ГПЗ свой выбор сделают строители завода.

Заявления о смене мест голосования написали более 2 тысяч граждан РФ, из 25 регионов России, в том числе из городов и районов Амурской области. Это сотрудники 37 подрядных и субподрядных организаций, реализующих проект. Избирательная комиссия Амурской области для строителей завода организовала два избирательных участка на территории вахтового поселка. Губернатор Амурской области также заранее написал заявление о смене места голосования, сообщает областное правительство.

«Я приехал поддержать строителей и поблагодарить их за активную гражданскую позицию, - сказал губернатор, заходя на избирательный участок, - это замечательно, что сегодня люди, работающие вдали от дома, могут, не покидая рабочего места, реализовать свое конституционное право гражданина РФ».

Проголосовал на выборах и глава Белогорска. Помимо этого, Станислав Мелюков отправил обращение губернатору Амурской области, поучаствовал в народном голосовании, выбрал территорию для благоустройства в рамках рейтингового голосования по комфортной среде.

В числе проголосовавших также глава Мазановского района Михаил Пивень. О том, что он выполнил свой гражданский долг, глава отчитался в соцсетях. Поспешил известить своих подписчиков в Instagram о том, что проголосовал, и депутат Благовещенской городской думы Юрий Грошев. Также уже проголосовала начальник амурского управления ЗАГС Наталья Томилова.

А вице-премьер правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев голосовал на выборах президента страны на избирательном участке, расположенном в студенческом городке Якутска. Как пишет ТАСС, избирательный участок, на котором отдал свой голос вице-премьер, размещен в культурном центре «Сергеляхские огни» Северо-Восточного федерального университета на территории студенческого городка. На нем традиционного голосуют много студентов, преподавателей и жителей района.

«Мне поручено работать на благо Дальнего Востока, поэтому был уверен в том, что буду голосовать на Дальнем Востоке. Сегодня голосую в Якутии. Вечером надеюсь вернуться домой. Потому что иногда надо и с семьей встречаться», — сказал Трутнев журналистам после голосования.

Полпред отметил, что получает сводки из всех регионов о ходе голосования. «Явка во всех регионах Дальнего Востока в этот час выше, чем раньше», — подчеркнул Трутнев.

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#выборы

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    Слуги народа, все для благо народа, миллиарды потрачены в пустую.Китайцы молодцы,умеют считать денежки и пиар им на весь мир не нужен.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Как так за Путина?

    Прямо вот так за Путина?

    Почему за Путина?

    А нам тогда за кого?

    Сам губер за Путина.

    Это-ж гу-бер-на-тор.

    Мы за ним идем и евонному шагу следует.

  • Аншлагбаум

    Аншлагбаум
    2 часа назад

    в смысле, ну и заголовок. вообще то агитация запрещена

  • Аншлагбаум

    Аншлагбаум
    2 часа назад

    в смысле, ну и заголовок. вообще то агитация запрещена

  • Аншлагбаум

    Аншлагбаум
    1 час назад

    молодцы, сменили заголовок!!!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    А если собрать их всех в ту трубу и дунуть компрессором хорошо.

    Улетят?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.А если собрать их всех в ту трубу и дунуть компрессором хорошо.

    Улетят?


    Зачем компрессором? Пускайте ..з)))

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Интересно, за кого же губер проголосовал?

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 час назад

    Дмитрий1Интересно, за кого же губер проголосовал?


    Наверняка за кормящую руку.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Дмитрий1

    Интересно, за кого же губер проголосовал?



    Он же не хочет сдохнуть с голоду оставшись безработным.

    Кому он такой "талантливый" нужен если чё?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    46 минут назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Дмитрий1

    Интересно, за кого же губер проголосовал?



    Он же не хочет сдохнуть с голоду оставшись безработным.

    Кому он такой "талантливый" нужен если чё?



    А вдруг к власти попозжа придут к власти дзержинские, его хвать за причинное место, а он и скажет, типа, я всегда поддерживал оппозицию и делал жизнь людей специально хуже, чтоб спровоцировать революцию и свергнуть кровавого тирана-узурпатора... вот наконец-то вас дождался у власти, друзья. Они проверят его этот бюллетень - не врёт, точняк за Собчак (например) проголосовал - и фсё, вуаля в дамки, снова преданным губером у новой власти. Или даже гауляйтером всех Восточных территорий.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    44 минуты назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Дмитрий1

    Интересно, за кого же губер проголосовал?



    Он же не хочет сдохнуть с голоду оставшись безработным.

    Кому он такой "талантливый" нужен если чё?



    И это, ты ж уже взрослый, должОн знать, что красивая сытая и спокойная жизнь добывается не скидыванием бумажек в урну - знаешь это?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    43 минуты назад

    Дмитрий1

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Дмитрий1

    Интересно, за кого же губер проголосовал?



    Он же не хочет сдохнуть с голоду оставшись безработным.

    Кому он такой "талантливый" нужен если чё?



    А вдруг к власти попозжа придут к власти дзержинские, его хвать за причинное место, а он и скажет, типа, я всегда поддерживал оппозицию и делал жизнь людей специально хуже, чтоб спровоцировать революцию и свергнуть кровавого тирана-узурпатора... вот наконец-то вас дождался у власти, друзья. Они проверят его этот бюллетень - не врёт, точняк за Собчак (например) проголосовал - и фсё, вуаля в дамки, снова преданным губером у новой власти. Или даже гауляйтером всех Восточных территорий.



    Такие из их рядов точно есть и немало.

    Но не наш.

    Это точно.

    Не сообразит.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    41 минута назад

    SnoopyKiller

    Дмитрий1

    Интересно, за кого же губер проголосовал?



    Наверняка за кормящую руку.



    а вдруг госдеп или боливийская разведка джек-пот выделили?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    40 минут назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Дмитрий1

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Дмитрий1

    Интересно, за кого же губер проголосовал?



    Он же не хочет сдохнуть с голоду оставшись безработным.

    Кому он такой "талантливый" нужен если чё?



    А вдруг к власти попозжа придут к власти дзержинские, его хвать за причинное место, а он и скажет, типа, я всегда поддерживал оппозицию и делал жизнь людей специально хуже, чтоб спровоцировать революцию и свергнуть кровавого тирана-узурпатора... вот наконец-то вас дождался у власти, друзья. Они проверят его этот бюллетень - не врёт, точняк за Собчак (например) проголосовал - и фсё, вуаля в дамки, снова преданным губером у новой власти. Или даже гауляйтером всех Восточных территорий.



    Такие из их рядов точно есть и немало.

    Но не наш.

    Это точно.

    Не сообразит.



    Ну не знаю... вот про Леонида Ильича его товарищи тоже так думали, а он вон оно как их всех рачком поставил.

  • троль здесь

    троль здесь
    4 секунды назад

    Дмитрий1

    Интересно, за кого же губер проголосовал?



    за пашу груд..

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