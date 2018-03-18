Губернатор Приамурья голосовал на Амурском ГПЗ

Глава Приамурья Александр Козлов проголосовал на выборах президента страны. Свой голос он отдал на избирательном участке Амурского газоперерабатывающего завода. Вместе с ним на площадке ГПЗ свой выбор сделают строители завода.

Заявления о смене мест голосования написали более 2 тысяч граждан РФ, из 25 регионов России, в том числе из городов и районов Амурской области. Это сотрудники 37 подрядных и субподрядных организаций, реализующих проект. Избирательная комиссия Амурской области для строителей завода организовала два избирательных участка на территории вахтового поселка. Губернатор Амурской области также заранее написал заявление о смене места голосования, сообщает областное правительство.

«Я приехал поддержать строителей и поблагодарить их за активную гражданскую позицию, - сказал губернатор, заходя на избирательный участок, - это замечательно, что сегодня люди, работающие вдали от дома, могут, не покидая рабочего места, реализовать свое конституционное право гражданина РФ».

Проголосовал на выборах и глава Белогорска. Помимо этого, Станислав Мелюков отправил обращение губернатору Амурской области, поучаствовал в народном голосовании, выбрал территорию для благоустройства в рамках рейтингового голосования по комфортной среде.

В числе проголосовавших также глава Мазановского района Михаил Пивень. О том, что он выполнил свой гражданский долг, глава отчитался в соцсетях. Поспешил известить своих подписчиков в Instagram о том, что проголосовал, и депутат Благовещенской городской думы Юрий Грошев. Также уже проголосовала начальник амурского управления ЗАГС Наталья Томилова.

А вице-премьер правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев голосовал на выборах президента страны на избирательном участке, расположенном в студенческом городке Якутска. Как пишет ТАСС, избирательный участок, на котором отдал свой голос вице-премьер, размещен в культурном центре «Сергеляхские огни» Северо-Восточного федерального университета на территории студенческого городка. На нем традиционного голосуют много студентов, преподавателей и жителей района.

«Мне поручено работать на благо Дальнего Востока, поэтому был уверен в том, что буду голосовать на Дальнем Востоке. Сегодня голосую в Якутии. Вечером надеюсь вернуться домой. Потому что иногда надо и с семьей встречаться», — сказал Трутнев журналистам после голосования.

Полпред отметил, что получает сводки из всех регионов о ходе голосования. «Явка во всех регионах Дальнего Востока в этот час выше, чем раньше», — подчеркнул Трутнев.