В Приамурье к 10 часам утра проголосовали более 72 тысяч человек

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По предоставленным данным, активнее всего голосуют жители Селемджинского района, там проголосовал почти 21 процент амурчан. В избиркоме это связывают с тем, что в районе участки были открыты с 6 часов утра, а не с 8, как в большинстве населенных пунктов региона. Меньше всего проголосовало избирателей в Тынде – 7,59 процента.

В Белогорске на 10 утра явка избирателей составила 16,17 процента, сообщает пресс-служба администрации города. По словам председателя городского избиркома Леонида Логвиновского, явка выше, чем на выборах президента в 2012 году. Тогда она составляла 13,28 процента.

Всего 18 марта на территории Амурской области открылись 772 избирательных участка, 22 из них – временные. Они образованы в аэропортах, на таможне и на железнодорожных вокзалах.