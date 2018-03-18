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сегодня, 11:04 0

В Приамурье к 10 часам утра проголосовали более 72 тысяч человек

В Приамурье к 10 часам утра проголосовали более 72 тысяч человек
Фото: twitter.com

В Амурской области на 10:00 свой голос на выборах президента РФ отдали 72 993 человека. Это чуть больше 11 % от общего числа избирателей. Такие данные сообщила член избирательной комиссии области с решающим правом голоса Ирина Сун в региональном пресс-центре по освещению выборов.

По предоставленным данным, активнее всего голосуют жители Селемджинского района, там проголосовал почти 21 процент амурчан. В избиркоме это связывают с тем, что в районе участки были открыты с 6 часов утра, а не с 8, как в большинстве населенных пунктов региона. Меньше всего проголосовало избирателей в Тынде – 7,59 процента.

В Белогорске на 10 утра явка избирателей составила 16,17 процента, сообщает пресс-служба администрации города. По словам председателя городского избиркома Леонида Логвиновского, явка выше, чем на выборах президента в 2012 году. Тогда она составляла 13,28 процента.

Всего 18 марта на территории Амурской области открылись 772 избирательных участка, 22 из них – временные. Они образованы в аэропортах, на таможне и на железнодорожных вокзалах.

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#выборы

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