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Авиаперелеты Тында – Хабаровск в 2017 году совершили более 5 тысяч человек

Авиаперелеты Тында – Хабаровск в 2017 году совершили более 5 тысяч человек

В 2017 году авиакомпания «Аврора» перевезла между Тындой и Хабаровском 5 112 пассажиров. Было совершено 200 рейсов – по 100 в каждом направлении.

Перелеты из Хабаровска в Тынду пользовались немного большей популярностью, чем в обратном направлении – 2 625 пассажиров против 2 487, пишет газета «БАМ».

В 2018 году рейсы между городами будут выполняться два раза в неделю в течение всего года, как и в 2017-м. Пассажирский тариф останется на уровне прошлого года.

Рейсы по маршруту Тында – Хабаровск – Тында авиакомпания выполняет с 18 января 2017 года. В настоящее время решается вопрос об открытии «Авророй» рейсов между Благовещенском и Тындой.

«Выполнение перевозок по приемлемому для населения тарифу возможно только при условии субсидирования. В настоящее время мы ведем переговоры с правительством Амурской области», – отмечают представители «Авроры».

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#Дальний Восток #транспорт #Тында

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