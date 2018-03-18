На берегу Зеи благовещенцы нашли рога и копыта животных

На берегу Зеи в районе спичфабрики отдыхающие обнаружили останки животных – шкуры, челюсти, копыта, рога и внутренности. Горожане предположили, что останки принадлежат диким козлам, которых браконьеры разделывали прямо на берегу реки.

По словам благовещенки Анастасии, семья которой сделала неприятное открытие, в основном все фрагменты лежали в одном месте, но некоторые останки были разбросаны вдоль берега. Девушка предположила, что биологические отходы растащили собаки.

«Там в одном месте очень много лежит под деревом: и рога и копыта. Думаю, не менее 10 животных. Мне кажется, это шкуры диких козлов, потому что рога небольшие и копыта маленькие. Сначала подумали, что лиса, но потом решили, что все-таки козлы, которых резали и разделывали какие-нибудь браконьеры. В одном месте и внутренности, и пленки много, на которой, видимо, и разделывали. Впечатление, конечно, не из приятных.

Возмущает это, конечно. Это же общественное место, летом там много людей купается. И вонь стоит. Я фото отправила губернатору в личное сообщение, пусть посмотрит и примет меры», – рассказала возмущенная горожанка.

В управлении ветеринарии и племенного животноводства Амурской области сообщили, что об останках на берегу реки будет проинформирован государственный ветеринарный инспектор, который даст предписание мэрии убрать биологические отходы. Это должны сделать в течение суток, подытожили в управлении.