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СМИ: испытания «Ангары» на космодроме Восточный продлили на два года

СМИ: испытания «Ангары» на космодроме Восточный продлили на два года
Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов

Летные испытания тяжелой ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный продлятся дольше, чем планировалось изначально. Соответствующие сроки сдвинулись на два года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме.

«Летные испытания "Ангары" на Восточном согласно плану будут проводиться в 2021, 2024 и 2025 годах. Таким образом, они завершатся на два года позже, чем планировалось ранее», – сказал агентству его информатор.

Источник пояснил, что на Восточном «планируется испытывать носитель, рассчитанный на беспилотные пуски – "Ангара-А5", вместо ракеты, планировавшейся под пилотируемые программы "Ангара-А5П"».

Ранее озвучивались планы провести на Восточном летные испытания тяжелой ракеты в три пуска – в 2021, 2022 и 2023 годах.

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#космодром #технологии

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