СМИ: испытания «Ангары» на космодроме Восточный продлили на два года

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«Летные испытания "Ангары" на Восточном согласно плану будут проводиться в 2021, 2024 и 2025 годах. Таким образом, они завершатся на два года позже, чем планировалось ранее», – сказал агентству его информатор.

Источник пояснил, что на Восточном «планируется испытывать носитель, рассчитанный на беспилотные пуски – "Ангара-А5", вместо ракеты, планировавшейся под пилотируемые программы "Ангара-А5П"».

Ранее озвучивались планы провести на Восточном летные испытания тяжелой ракеты в три пуска – в 2021, 2022 и 2023 годах.