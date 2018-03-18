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сегодня, 09:43 0

Очевидцы: в Благовещенске на автомобиле сломали зеркала

Очевидцы: в Благовещенске на автомобиле сломали зеркала
Фото: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях сообщили об инциденте с легковым автомобилем в Благовещенске. На легковой машине сломали боковые зеркала заднего вида. Это произошло во дворе дома по адресу: улица Воронкова, 25/2.

В комментариях к видео один из пользователей рассказал о похожем случае. «Воронкова, 21, какой-то синяк отломал мне зеркало! Тоже на парковке стояла! Ловить и наказывать надо», – написал он.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» рассказали, что за минувшие сутки сообщения об инциденте во дворе дома № 25/2 на Воронкова не поступало. Полиция проведет проверку по данной информации.

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#происшествия #транспорт

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