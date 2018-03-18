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Плейбэк-театр Благовещенска соберет деньги для реабилитационного центра

Плейбэк-театр Благовещенска соберет деньги для реабилитационного центра

Благовещенский плейбэк-театр даст в областной библиотеке благотворительный спектакль. Все вырученные средства пойдут на строительство женского реабилитационного центра при Среднебельском женском монастыре.

Центр предназначается для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, рассказала Екатерина Ивченко, актриса плейбэк-театра и прихожанка храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии – храм является подворьем среднебельского женского монастыря. По ее словам, строительство уже началось – центр планируют разместить в одном из зданий на территории храма.

Перфоманс по сбору средств состоится 15 апреля в областной библиотеке.

«Это спектакль, театр зрительских историй. Мы играем истории, которые расскажут зрители. Темой перфоманса будет один день, то есть как один день мог изменить или изменил вашу жизнь, что каждый день на самом деле уникален и прекрасен, и в этой суете мы можем не заметить его уникальность. Будут короткие зарисовки на 2-4 минуты, всего около 12 – по историям зрителей. Мы ничего не придумываем, а играем истории, которые расскажут зрители. Я буду ведущей, еще плюс 4 актера и музыкант», – рассказала Екатерина Ивченко.

Билет на представление стоит 350 рублей. Телефон, по которому можно будет забронировать место, организаторы сообщат позднее.

Фото: blaginform.ru

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#жизнь #строительство

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