В Благовещенске пассажир стоявшей на светофоре машины станцевал на дороге (видео)

В социальных сетях появилось необычное видео, снятое в Благовещенске. Мужчина станцевал на дороге, пока его автомобиль стоял в ожидании разрешающего сигнала светофора.

По информации очевидцев, парень отплясывал в районе пересечения улицы Кантемирова и Игнатьевского шоссе. Дата не уточняется, но, судя по кадрам, все происходило в темное время суток. Видео в социальных сетях опубликовали 17 марта.

В комментариях к видео мнения пользователей разделились. Кто-то похвалил мужчину за позитив, кто-то возмутился таким поведением. «Есть другие места, а не дорога!» – написал один из комментаторов. «Да когда есть настроение, почему бы и нет, я на светофоре видела, как рядом с моей машиной парень сальто крутанул, зато настроение поднял», – высказалась женщина.

Видео: instagram.com/blag_dtp