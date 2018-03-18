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В Благовещенске пассажир стоявшей на светофоре машины станцевал на дороге (видео)

В Благовещенске пассажир стоявшей на светофоре машины станцевал на дороге (видео)

В социальных сетях появилось необычное видео, снятое в Благовещенске. Мужчина станцевал на дороге, пока его автомобиль стоял в ожидании разрешающего сигнала светофора.

По информации очевидцев, парень отплясывал в районе пересечения улицы Кантемирова и Игнатьевского шоссе. Дата не уточняется, но, судя по кадрам, все происходило в темное время суток. Видео в социальных сетях опубликовали 17 марта.

В комментариях к видео мнения пользователей разделились. Кто-то похвалил мужчину за позитив, кто-то возмутился таким поведением. «Есть другие места, а не дорога!» – написал один из комментаторов. «Да когда есть настроение, почему бы и нет, я на светофоре видела, как рядом с моей машиной парень сальто крутанул, зато настроение поднял», – высказалась женщина.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 588

#транспорт

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • marcepan

    marcepan
    1 час назад

    Цвет настроенья синий.

  • Сявчинский Например

    Сявчинский Например
    58 минут назад

    Но он же в пассажирскую дверь заходит и машина трогается раньше чем он полностью залез. Это не водитель)

  • позитивный

    позитивный
    58 минут назад

    Ну танцевал то явно не водитель.. к чему такой заголовок?

  • Oldlord

    Oldlord
    55 минут назад

    Амуринфа опять отжигает!

    У неё водитель сидит на заднем, пассажирском сиденье! О_О

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    49 минут назад

    OldlordАмуринфа опять отжигает!

    У неё водитель сидит на заднем, пассажирском сиденье! О_О


    Да уж, видимо даже не посмотрели видос, а просто копирнули с паблика.

  • alex 3

    alex 3
    40 минут назад

    Видимо в туалет приспичило.

  • Solorom

    Solorom
    40 минут назад

    Новости уже совсем дно. Скатился ресурс в сраное г..

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    9 минут назад

    Просим выписать премию за статью

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