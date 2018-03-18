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сегодня, 08:27 10

В Амурской области началось голосование за президента страны

В Амурской области началось голосование за президента страны
Фото: www.samara.kp.ru

В Приамурье стартовали выборы президента РФ. Отдать свой голос сегодня смогут более 625 тысяч амурчан. Большинство участков начало принимать первых избирателей в 8 часов утра, закончится голосование в 20 часов.

В день выборов в Амурской области открылись все 772 избирательных участка, 27 из них распахнули двери в 7 часов утра, еще 6 – в 6 утра. Специально для тех, чей рабочий день начинается раньше обычного (это работники Зейской ГЭС, рудников, угольщики) или чей поезд ранним утром остановился, к примеру, в поселке Ерофей Павлович, организовали временные участки. В целом заполнить бюллетени сегодня имеют право порядка 625 тысяч амурчан.

Свой выбор досрочно успели сделать 3 620 человек в труднодоступных и отдаленных местностях, находящихся в 8 районах Амурской области. Причем в 5 из них среди досрочников была зафиксирована 100%-я явка (Тындинский, Мазановский, Зейский, Сковородиснкий, Селемджинский районы).

До 12 марта жители области могли заполнить заявление, позволяющее голосовать там, где удобно, а не по месту регистрации. Для этого нужно были прийти в любую территориальную, участковую избирательные комиссии или в МФЦ с паспортом. Такой возможностью воспользовались порядка 31 тысячи человек. Тем, кто не успел, дали еще один шанс: оформить специальное заявление на голосование по месту нахождения можно было еще и с 13 по 17 марта, правда, уже только в участковой комиссии по прописке. Благодаря этому место голосования смогли перенести еще 1 836 человек. Самыми активными оказались жители Зеи (318 заявлений) и Благовещенска (312).

Впервые в этом году охрану и порядок на избирательных участках Ситуационные центры обеспечивают сразу в 7 населенных пунктах. Они организованы в Белогорске, Свободном, Райчихинске, Прогрессе, Тынде, в Благовещенском районе и Благовещенске. Также круглосуточное дежурство на всех избирательных участках региона несут около двух тысяч сотрудников полиции, представители Росгвардии и народных дружин, работники частных охранных организаций.

Все избирательные участки накануне были обследованы сотрудниками полиции и кинологами. Бюллетени до утра 18 марта хранились в сейфах также под охраной правоохранителей.

Голосование будет проходить до 20:00 по местному времени. Затем члены избирательных комиссий начнут подсчет. Предварительные итоги станут известны в 03:00 19 марта, сразу после того, как закроются избирательные участки в самой западной точке страны – Калининградской области.

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#выборы

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    Точно - выборы???

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    цирк

  • Oldlord

    Oldlord
    55 минут назад

    Я сама

    Точно - выборы???



    Не выборы, а "ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТА"!

    Амуринфа ведь ясно написала!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    52 минуты назад

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    51 минута назад

  • Solorom

    Solorom
    30 минут назад

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    22 минуты назад

    Представление началось, вход свободный! Голосуй без выбора! Китайцы более эффективно относятся к трате бюджетных средств, забота о своих гражданах не на словах, а на деле. Здесь всё по другому, поэтому иду голосовать! Россияне, отличного, прекрасного всем вам настроения. Мы сильные, может ещё и поживём достойно, как Люди! Все на голосование!

  • OT

    OT
    17 минут назад

    А как без меня обойдутся? Я ище не собрался.

  • Baska

    Baska
    15 минут назад

    А где статья с фото Козлова АА.о том что он тоже проголосовал? Спит поди еще КАА

  • Grey_kotun

    Grey_kotun
    1 минута назад

    "НАЧАЛОСЬ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ" - то есть формальные ПЕРЕвыборы, для показухи, что в России демократия, а не креминальный алигархат.

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