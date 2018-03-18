В Амурской области началось голосование за президента страны

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В день выборов в Амурской области открылись все 772 избирательных участка, 27 из них распахнули двери в 7 часов утра, еще 6 – в 6 утра. Специально для тех, чей рабочий день начинается раньше обычного (это работники Зейской ГЭС, рудников, угольщики) или чей поезд ранним утром остановился, к примеру, в поселке Ерофей Павлович, организовали временные участки. В целом заполнить бюллетени сегодня имеют право порядка 625 тысяч амурчан.

Свой выбор досрочно успели сделать 3 620 человек в труднодоступных и отдаленных местностях, находящихся в 8 районах Амурской области. Причем в 5 из них среди досрочников была зафиксирована 100%-я явка (Тындинский, Мазановский, Зейский, Сковородиснкий, Селемджинский районы).

До 12 марта жители области могли заполнить заявление, позволяющее голосовать там, где удобно, а не по месту регистрации. Для этого нужно были прийти в любую территориальную, участковую избирательные комиссии или в МФЦ с паспортом. Такой возможностью воспользовались порядка 31 тысячи человек. Тем, кто не успел, дали еще один шанс: оформить специальное заявление на голосование по месту нахождения можно было еще и с 13 по 17 марта, правда, уже только в участковой комиссии по прописке. Благодаря этому место голосования смогли перенести еще 1 836 человек. Самыми активными оказались жители Зеи (318 заявлений) и Благовещенска (312).

Впервые в этом году охрану и порядок на избирательных участках Ситуационные центры обеспечивают сразу в 7 населенных пунктах. Они организованы в Белогорске, Свободном, Райчихинске, Прогрессе, Тынде, в Благовещенском районе и Благовещенске. Также круглосуточное дежурство на всех избирательных участках региона несут около двух тысяч сотрудников полиции, представители Росгвардии и народных дружин, работники частных охранных организаций.

Все избирательные участки накануне были обследованы сотрудниками полиции и кинологами. Бюллетени до утра 18 марта хранились в сейфах также под охраной правоохранителей.

Голосование будет проходить до 20:00 по местному времени. Затем члены избирательных комиссий начнут подсчет. Предварительные итоги станут известны в 03:00 19 марта, сразу после того, как закроются избирательные участки в самой западной точке страны – Калининградской области.