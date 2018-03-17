Участковый вернул пса, катавшегося на автобусе по Благовещенску

В столице Приамурья бассет-хаунд сбежал из дома, на автобусе доехал до центра города, прогулялся в Горпарк, а затем оказался «в гостях». Домой блудный пес вернулся с помощью волонтеров и участкового.

«Бабушка в гости приехала, мама пошла открывать, и Джо сбежал. Я был на парах, мне мама позвонила, рассказала. Я пошел искать, не нашел. Потом узнал, что наш пес поехал куда-то на автобусе "семерке". Мы опубликовали объявление в соцсетях с просьбой вернуть собаку. Подключились волонтеры», – рассказал владелец бассета, студент Влад Федотов.

Действительно, катавшегося в автобусе Джо видели многие горожане. Как выяснилось позже, собака вышла из общественного транспорта в центре города, в районе Ленина – Шевченко, благополучно дошла до набережной Амура, по которой прогулялась до Городского парка.

Там Джо заметила волонтер Елена. «Шла по набережной, увидела бассета. Подумала, что он гуляет вместе с женщиной. Позже увидела новость, что собака катается в автобусе в районе Ленина – Шевченко. Побежала туда, но уже никого не нашла. Я связалась с зоозащитниками, они написали, что передержка найдена, ищут хозяина. Вышла на этого мужчину. Он начал грубить, вести себя неадекватно. Поэтому я обратилась в полицию», – призналась горожанка.

Человеку, приютившему Джо, позвонил Влад. «Попросил – верните собаку. А он говорит – 10 тысяч заплати! Я обратился в полицию, мы поехали туда. Участковый зашел, поговорил с ним, и мужчина отдал собаку, извинился за то, что требовал деньги», – говорит Влад. Джо обрадовался встрече с хозяином и вернулся с ним домой. Влад пообещал внимательно следить за своим любителем приключений.

«С бассетом все в порядке, ему очень повезло. Ведь в городе собаке грозит множество опасностей! Как его не сбили, и ничего с ним не случилось», – добавила волонтер.