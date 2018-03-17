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17марта
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сегодня, 18:32 4

В Благовещенске автомобилистка пользуется газоном как парковкой

В Благовещенске автомобилистка пользуется газоном как парковкой

Жительница областного центра Приамурья рассказала ИА «Амур.инфо», что в ее дворе автомобилистка паркует машину прямо на газоне. Это происходит во дворе дома № 24 по улице Лазо.

«Газон во дворе нашего жилого дома стал излюбленным местом для парковки одного из автомобилей. Владелица транспорта проживает в нашем доме и паркуется на газоне всегда, несмотря на то, что перед домом оборудована специальная стоянка и на ней всегда есть свободные места. Автомобиль разрушает бордюр, уничтожает газон, цветник, который жильцы дома вместе с маленькими детьми в летнее время ежегодно создают», – рассказывает Лариса.

По ее словам, жители не раз просили автовладелицу ставить машину в специально отведенном для этого месте. «Но хозяйка авто игнорирует наши обращения, ведет себя невозмутимо и считает свои действия правильными. Ей так удобно, чтобы машину было видно из окна квартиры», – говорит жительница дома № 24.

Жильцы жаловались в полицию, городское управление ЖКХ и в административную комиссию. Как говорит Лариса, получили ответ из полиции. В нем говорится о том, что в законодательстве не предусмотрена административная ответственность за парковку автомобиля на газоне.

Правила дорожного движения не содержат норму, запрещающую парковку на газонах, – в законе нет такого понятия, как газон. Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает ответственности за такой способ парковки. «Но неужели нельзя хотя бы уважать соседей? Ведь машина стоит здесь не только зимой, но и летом. В современных новостройках и так оставляется мало места для посадки растений, а тут еще и уничтожается последний зеленый уголок. И наши дети вынуждены дышать только бетоном и выхлопными газами», – отмечает Лариса.

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#ЖКХ #закон #транспорт

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Комментарии
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  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    А таким оленеводам хоть ссы в глаза, скажет что божья роса! Пусть управляйка или же сами ограждение из нескольких металлических столбиков сделают. Плевать на машину можно, протухшие куриные яйца очень помогают некоторым прийти в чувства.

  • ООШШ

    ООШШ
    57 минут назад

    А я не знала,что по закону можно парковать автомобиль на газоне и ничего за это не будет,а то приезжаю поздно,все места заняты,буду тоже ставить на газоне,спасибо ,за разъяснения,думаю многие этим воспользуются.

  • Евгений85

    Евгений85
    33 минуты назад

    будет ставить пока не сожгут

  • Цунай

    Цунай
    33 минуты назад

    Что значит нет в законе? Гаишники совсем отупели? Надеюсь руководитель читает.

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