Для маленьких благовещенцев с синдромом Дауна устроили праздник

В Благовещенске провели праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята приняли участие в мастер-классах и веселились вместе с артистами.

Амурская общественная организация «Мир без границ», Амурский общественный благотворительный фонд защиты семьи, материнства и детства «Мама» и магазин детской одежды провели праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие приурочили ко Дню человека с синдромом Дауна, который отмечается 21 марта во всем мире.

В одном из торговых центров Благовещенска для ребят провели мастер-классы, конкурсы и выступления артистов. Детям помогали волонтеры Амурской региональной общественной организации «Центр подготовки волонтеров "Прогрессия"» и ученики школы № 6.

Дети посмотрели шоу мыльных пузырей, фокусы, пели песни и получили подарки. «Выражаем огромную благодарность и признательность всем неравнодушным людям, организаторам, принявших участие в этом благом деле», – говорят родители.

21 марта в мире ежегодно отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна – людей с генетической аномалией, при которой в организме появляется дополнительная хромосома. Синдром Дауна является наиболее часто выявляемой генной патологией. Ее причины до конца не изучены. Человек с синдромом Дауна имеет равные со всеми права на полноценную жизнь в условиях, обеспечивающих его достоинство, способствующих активному включению в жизнь общества.